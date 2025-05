MD lancia l’orgoglio italiano, a 2,59 euro è praticamente regalato | Chi lo sa sta già facendo scorta

MD ancora una volta lancia un’offerta clamorosa, un’eccellenza italiana a soli 2,59€.

Sono ormai diversi anni che il discount MD si è aggiudicato in Italia una posizione di spicco tra i vari supermercati presenti nel nostro territorio.

La nota catena infatti, è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini che ogni giorno riescono a trovare prodotti di alta qualità ad un prezzo vantaggioso.

Non è un caso che la conduttrice Rai Antonella Clerici sia diventata un volto simbolo di MD che con il suo messaggio promozionale “Buona Spesa” sintetizzata nel claim “…così buono a così poco…” ribadisce ancor di più il vantaggio di acquistare in questo noto supermercato.

Ad invogliare poi gli acquisti ci sono le tante offerte proposte da Md che non smettono mai di stupire i clienti. L’ultima in particolare, sta già andando a ruba.

MD, qualità e convenienza assicurata

E’ un dato di fatto che i concorrenti nell’ambito alimentare siano moltissimi, eppure MD è riuscita negli anni a guadagnarsi un’importante fetta di mercato anche grazie alla sua costante attenzione verso le esigenze dei consumatori. In molti, inoltre, non sanno che dietro molti alimenti si nascondo aziende produttrici molto note.

Il ribasso dei prezzi infatti, è dovuto a particolari accordi commerciali, stipulati con i colossi del settore alimentare che garantiscono la qualità dei prodotti. Dopotutto basta leggere le etichette dietro le confezioni dei prodotti MD Discount, e vedere chi li produce, per capire che sono sempre i grandi marchi a produrre, ma sotto vesti diverse. Ma torniamo all’offerta di questo mese. Un prodotto come quello presente nell’ultimo volantino indica proprio come la grande della catena contribuisca al benessere delle comunità e a migliorare la vita delle persone. Scopriamo di cosa si trattanel prossimo paragrafo.

L’offerta che sta andando a ruba

Il pomodoro, è senza dubbio uno degli ingredienti più presenti sulle nostre tavole e maggiormente acquistato. In particolare le conserve di pomodoro sono versatili e vengono utilizzate in molte ricette. Sugli scaffali ne troviamo diverse tipologie: polpa, passata e salsa.

Solo da MD però, fino al 19 maggio, è possibile acquistare a soli 2,59€ la buonissima polpa di pomodoro Gustato. A seconda delle preferenze si può utilizzare ad esempio per sughi per dei primi piatti o come condimenti per pizze e bruschette. Ricordiamo che la polpa di Pomodoro Gustato, ha ottenuto un punteggio molto alto dall’analisi effettuata da Altroconsumo. Quindi, corri subito nei punti vendita Md e non lasciarti sfuggire quest’offerta!