Candeggina sul pavimento | Stai rovinando casa senza saperlo: l’errore che fanno in tanti, dovrai risarcire il Condominio

Se usi la candeggina sul pavimento lo stai rovinando senza neanche saperlo. Ecco perché stai commettendo un errore.

Ci sono quei miti difficili da sfatare che le famiglie si passano di generazione in generazione, come per esempio: “l’alcol disinfetta le ferite”, “il burro cura le ustioni”, “più detersivo metti e più il pavimento viene pulito”, “il latte fa sempre bene alle ossa”, “se prendi l’antibiotico guarisci prima dall’influenza” e così via.

Tra questi c’è anche la credenza che lavare il pavimento tutti i giorni con la candeggina possa rendere l’ambiente pulito. Ed è proprio su questa credenza che ci soffermeremo oggi, visto che molti ancora utilizzano questo detersivo, anziché gli appositi detergenti.

Oggi vi diciamo perché se la usate per i pavimenti, state commettendo un errore che potrebbe anche farvi rovinare la casa senza neanche saperlo.

Cos’è la candeggina e qual è il suo scopo

Iniziamo chiarendo che cos’è esattamente la candeggina. Ebbene, altro non è che ipoclorito di sodio, cioè una componente chimica che ha la prerogativa di modificare le altre materie chimiche, essendo ossidante per eccellenza. È per questo quindi, che quando abbiamo una macchia su un tessuto e versiamo la candeggina, il problema si risolve, perché il liquido andrà ad agire direttamente sui componenti delle macchie. È anche vero però che se accidentalmente vi dovesse schizzare anche solo una goccia su un pantalone nero, sappiamo tutti benissimo come il colore cambierà immediatamente.

Inoltre, c’è da dire anche che, se il vostro scopo è quello di igienizzare, allora state usando il prodotto corretto (in parte). Al suo interno presenta cloro è vero, ma avendo percentuale che oscilla tra il 3% e il 5%, la percentuale è sicuramente troppo bassa per igienizzare tutto. In commercio infatti esistono prodotti adibiti proprio a questo. Vi rilasceranno una percentuale di successo molto alta. L’errore invece più comune di quando si usa la candeggina è pensare che possa essere usato come detergente. Un vecchio pensiero era appunto quello che questo liquido quasi incolore dal forte odore, andasse bene per tutto. In realtà non è così.

Se usi la candeggina per i pavimenti stai sbagliando

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo. Come mai se utilizzi la candeggina per pulire i pavimenti non solo staresti commettendo un errore, ma potresti anche danneggiare la superficie? Ebbene, come riportano da inran.it, la candeggina non va bene come detergente, perché al suo interno non ha i tensioattivi e gli altri composti presenti nei veri detersivi che realmente puliscono e rimuovo lo sporco dalle superfici.

La candeggina, non solo non rimuoverà lo sporco, il quale si anniderà semplicemente tra le porosità della superficie, ma con il tempo, questo liquido andrà a rovinare il pavimento. Infatti, quando pulite le mattonelle bianche, quella lucentezza che rilasceranno dopo, non sarà indice di pulizia, ma del potere sbiancante del liquido. Infine, ricordatevi che la candeggina è tossica, sia se viene inalata o per contatto e soprattutto se viene miscelata con altri detersivi.