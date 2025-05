A 2,49 euro è un affare: l’offerta Esselunga che ha fatto impazzire gli italiani | Scaffali svuotati in 3 ore

Ecco qual è l’offerta a 2,49 euro da Esselunga che sta facendo “impazzire” gli italiani, tant’è che fanno la fila alla cassa pur di portarsela a casa.

Ci siamo, la bella stagione, tra una pioggia e l’altra, sta facendo timidamente il suo ingresso. È ancora presto per dire come sarà questa estate, anche perché si leggono ancora notizie abbastanza diverse, passando dalle previsioni infuocate a quelle moderate.

In realtà visti gli anni passati, non c’è molta speranza di non boccheggiare anche quest’anno, ma come si dice: “Chi vivrà, vedrà”. Detto ciò, i cittadini, stufi di piumoni e cappotti, stanno iniziando a cambiare gli armadi, lasciando l’outfit più leggero.

Anche nel cibo, c’è chi sta sognando già l’insalata di riso, salutando la minestrina bollente fino al prossimo autunno. Ed è qui che entra in gioco Esselunga, le cui promozioni sono sempre molto apprezzate. Vi diciamo che questo prodotto a 2,49 euro sta facendo fare la fila alle casse, pur di portarselo a casa. Ecco di cosa parliamo.

Le offerte dell’Esselunga

Restando in tema offerte alimentari, il volantino attualmente attivo di Esselunga, sta decisamente facendo fare la lista ai clienti fedeli, i quali non possono non acquistare tutti quei prodotti di marca, scontati al 50%, un vero affare.

Per farvi qualche esempio, potreste comprare: lo stracchino cremoso della Vallelata a 1,29 euro, la pasta di semola Rummo a 0,65 centesimi, il pacchetto da 500 grammi, la passata di pomodoro Garofalo a 0,99 centesimi, il tonno Rio mare a 8,49 euro, la confezione da 8 lattine, il contorno leggerezza della Orogel a 1,84 euro e molto altro ancora.

Un prodotto ad un prezzo molto conveniente

Sempre nel medesimo volantino, scontato al 50% troverete da Esselunga, un prodotto a 2,49 euro che sta facendo fare la fila in cassa agli italiani, essendo che di quella marca, è difficile trovarlo così scontato. D’altronde come si dice, la qualità si paga, per questo nel noto supermercato si trovano una moltitudine di articoli sempre molto ricercati e apprezzati.

In questo particolare caso, l’alimento in questione che sta facendo “impazzire” gli italiani è la mozzarella Granarolo nella confezione da 4×200 grammi, vostra a soli 2,49 euro, anziché 4,98 euro. La fama del noto marchio lo conosciamo tutti, per questo motivo, se in questi giorni avete voglia di farvi una pizza, una caprese, un’insalata di riso o di mangiare questo delizioso latticino condito con un po’ di sale, origano e olio, questa offerta non potrete assolutamente farvela scappare, anche perché non durerà ancora per molti giorni.