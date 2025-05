Ritrovato un nuovo PONTE VECCHIO in Toscana | È identico a quello di Firenze, lo dicono tutti

Se sei innamorato dell’iconico Ponte Vecchio, ti diamo una notizia straordinaria: ne esiste uno ancora più bello.

L’antico ponte costruito dai romani e riedificato nel 1345 dagli architetti Taddeo Gaddi e Neri Fioravanti strega i turisti di tutto il mondo ma tanti non sanno che esiste anche un suo “gemello”.

Quando lo vedrai non crederai ai tuoi occhi. Lo conoscono ancora in pochi: approfitta prima che diventi mainstream.

Organizza una visita qui con tutta la tua famiglia, con la tua dolce metà o con la tua comitiva di amici. Resteranno letteralmente senza parole.

Ecco dove si trova la bellissima costruzione che fa invidia a. Ponte Vecchio di Firenze.

Ponte vecchio, il gemello del gioiello di Firenze

Ponte Vecchio è un simbolo della città di Firenze e dell’Italia all’estero, è un monumento, un’icona del capoluogo toscano e anche uno degli scorci più fotografati di sempre. Del resto perfino i più algidi e i cuori più freddi si sciolgono di fronte allo spettacolo di una costruzione antica imponente che sovrasta le acque del fiume Arno. La bellezza del ponte edificato per la prima volta, interamente in legno, dagli antichi romani, è legata anche alle vicissitudini che quest’opera ha attraversato nel corso del tempo, legandosi alla storia del nostro Bel Paese.

Il ponte infatti, è stato ricostruito nel lontano 1345 ad opera dagli architetti Taddeo Gaddi e Neri Fioravanti, dopo la distruzione avvenuta a causa di forti alluvioni. Dopo, nel 1565, Giorgio Vasari costruì il cosiddetto Corridoio Vasariano, ovvero quella passerella che collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti, sopra il Ponte Vecchio, che passa attraverso gli Uffizi. Così è arrivato fino ai giorni nostri. Con il suo fascino domina lo skyline della città del Giglio. Non tutti sanno però che c’è anche un altro ponte straordinario che non ha nulla o quasi da invidiare a Ponte Vecchio. Scopri dove si trova.

La meraviglia italiana che pochi conoscono

Il ponte di cui parliamo sorge nella stessa regione che ospita l’iconico Ponte Vecchio. Nel cuore della bellissima Toscana infatti, e più precisamente a Massa Carrara c’è un posto speciale. Qui, nella splendida area della Lunigiana sorge un Comune chiamato Pontremoli. Il nome stesso del borgo, che viene da pons tremuli, è legato proprio alla presenza dei ponti.

Sono due in verità i ponti principali della cittadina. Uno è il ponte della Cresa, costruito nel 1212, detto anche Ponte di San Francesco e un altro è il Ponte Stemma. Quest’ultimo è diventato il simbolo della Città e compare anche nello Stemma di Pontremoli. Merita di certo una visita per la sua bellezza imponente. Questo ponte che spunta al centro della zona medioevale porta ad una delle torri difensive del borgo, ovvero la torre del Casotto. Passeggiare per le strade di Pontremoli ammirando i suoi antichi ponti è un’esperienza suggestiva, da non perdere.