Su un basso colle della Toscana nasce il BORGO CARTOLINA | Il selfie non serve, te lo scattano dai balconi e ti danno una copia

Se cerchi un borgo cartolina allora ti conviene e andare qui: tra filari di cipressi e verdi colli troverai la tua meta ideale.

Immergiti in uno scenario da fiaba capace di farti tornare indietro nel tempo in un attimo.

Basta uno sguardo a questo paesaggio fatto di dolci colline, case in pietra, stradine acciottolate e quiete per assaporare il gusto della vita lenta di una volta.

Non è affatto facile scegliere tra le tante località meravigliose del Bel Paese eppure chiunque metta piede qui non ha dubbi: è questo il vero borgo cartolina.

Ecco dove dirigerti per scoprire il vero gioiello del centro Italia e abbandonarti alla bellezza autentica. Qui a occhi chiusi, coccolato dal cinguettio degli uccelli e dai rumori dell’erba accarezzata dal delicato vento, riuscirai a rigenerare anima e corpo.

Borgo da cartolina, la meta ideale per rigenerare spirito e corpo

Il borgo di cui parliamo è una piccola città che sorge proprio nel cuore dell’Italia, al centro del Bel Paese e che è immersa in uno scenario da sogno, quello delle colline toscane. Chiunque metta piede in questo luogo ameno resta letteralmente senza fiato. A catturare lo sguardo sono i verdeggianti colli e lo scenario tipico di questa area d’Italia, unica nel suo genere. A conquistare il cuore poi è l’aria che si respira tra i cipressi alti e disposti in filari che sembrano disegnati dalla mano di un pittore impressionista. Tutto qui infonde pace.

La valle è attraversata dal fiume Orcia e è diventata famosa in tutto il mondo proprio per i suoi paesaggi bucolici e per i tanti borghi antichi risalenti al periodo medievale. Tra tutti ce n’è che, se sei sensibile al fascino della natura e della storia, non puoi non vedere. Scopri di quale comune si tratta e perché viene chiamato borgo cartolina.

La cittadina dove respirare la tipica atmosfera medioevale, tra natura e storia

Il posto di cui parliamo è noto come la Città degli Horti Leonini, giardini pubblici di straordinaria bellezza che rappresentano un esempio fedele del classico giardino all’italiana del XVI secolo. Conservano il fascino originale, sono perfettamente conservati e ancora oggi è possibile visitarli.

Qui, sin dal medioevo, si coltivano gli olivi e il Crocus sativus, per questo assaporare e acquistare olio d’oliva e zafferano è una delle esperienze da vivere nel borgo cartolina. Sorge nel cuore della Val d’Orcia, un luogo iconico, diventato tempio sacro per tutti coloro che amano i borghi medioevali, i prodotti della terra, il buon vino, i colori brillanti delle dolci colline toscane. Il nome del Comune toscano di cui parliamo è San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, è questo il vero borgo cartolina.