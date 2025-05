Richiamo alimentare URGENTE: questo prodotto è pericoloso per la salute, e molti l’hanno già acquistato | Avvisa amici e parenti

Arriva un richiamo alimentare che invita chiunque a fare attenzione. Questo prodotto è così pericoloso che ha fatto scattare l’allerta.

Se hai acquistato questo prodotto, probabilmente non sai i rischi che corri.

È stato ritirato dagli scaffali dei supermercati, sia nella sua versione salata che dolce, proprio perché è pericoloso.

Se quindi lo hai acquistato, riportalo indietro. Potrai richiedere la sostituzione della confezione oppure il rimborso.

A ogni modo, non consumare quel prodotto. È stato ritirato per scopi precauzionali, perché può essere dannoso per la salute.

Dannoso per la salute

Il motivo del richiamo, come indica “inran.it” è l’eccessiva presenza dell’ocratossina nel prodotto. I suoi livelli superano i limiti previsti dalla legge e rende quindi il prodotto pericoloso per la salute.

Per questa ragione è stato quindi ritirato ed è quindi bene non mangiarlo. Se infatti hai preso una confezione la cui scadenza è prevista per il mese di marzo 2026 e che riporta il lotto P25059GP, riportala indietro. La tua salute potrebbe correre dei gravi rischi.

Riportalo indietro e chiedi il rimborso

Al momento il prodotto è stato ritirato in Abruzzo, in Basilicata, in Campania, in Emilia Romagna, nel Lazio, in Liguria, in Lombardia, nelle Marche, nel Molise, in Piemonte, in Puglia, in Sicilia, in Toscana e in Umbria. Praticamente in buona parte dell’Italia.

Il supermercato in cui è stato venduto è il Penny, una nota catena di discount a cui tante persone si affidano per fare la spesa, visti i bassi costi dei prodotti che propone. Se quindi facendo la spesa al Penny hai acquistato una confezione di granella di pistacchio, controlla il numero di lotto e se questo corrisponde a quello indicato, riportala indietro oppure sbarazzatene. La granella che porta il marchio Amonatura e che viene venduta in sacchetti da 50 grammi ciascuna è molto pericolosa per la salute, considerati gli alti livelli di ocratossina che presenta. Non consumarla quindi, ma riportala immediatamente al supermercato. Potrai sostituirla oppure ottenere un rimborso.