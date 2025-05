A metà strada tra Firenze e Siena sono state trovate nuove TORRI GEMELLE | Chiudi gli occhi e sembra di essere nel lontano 1467

Tra Firenze e Siena, esattamente a metà strada, sono state trovate quelle due torri gemelle che vi faranno tornare nel lontano 1467.

Se quest’anno non sapete dove andare in vacanza, sappiate che c’è un luogo che vi lascerà senza parole, considerato come uno tra i borghi più caratteristici della campagna Toscana, all’interno del quale sono stati ritrovati reperti archeologici risalenti al periodo degli etruschi.

Non solo monumenti storici e passeggiate che costeggiano le mura, ma anche tradizioni gastronomiche, in quanto la città delle torri è nota anche per il suo tipico zafferano. Esso è il punto forte della tradizione locale, fin dai tempi del Medioevo, ottenendo, insieme al loro olio di oliva, la certificazione DOP.

Ed è proprio qui che potreste recarvi, precisamente a metà strada tra Firenze e Siena, dove sono state trovate le torri gemelle, che vi riporteranno al lontano 1467, grazie a quel clima medievale che è ancora presente in questo luogo.

Perché andare a visitare questo luogo a metà strada tra Firenze e Siena

Sono principalmente cinque i motivi per cui dovreste andare a visitare questo luogo che si trova a metà strada tra Firenze e Siena. In primis, perchè questa città viene considerata come una tra le più belle di quelle presenti in Toscana, secondo, per vedere quelle che vengono chiamate le due torri gemelle, perfettamente conservate.

Così come, passeggiare nelle sue piazze più famose e ammirare gli scorci fantastici della zona, arrivando all’ultimo punto, ma non per questo meno importante. Assaporare la loro nota e gustosa tradizione enogastronomica. A ogni modo quello che vi serve è sicuramente una buona macchina fotografica e poi lasciarvi trasportare dal luogo e dai paesaggi. Sol così potrete godervi al meglio questo luogo storico.

Le torri gemelle toscane

A metà strada tra Firenze e Siena, potrete trovare un luogo molto famoso che vi farà fare un viaggio nel tempo fino al 1467. Con i suoi monumenti e le sue torri gemelle, stiamo parlando di San Gimignano, in provincia di Siena.

Tra i vari monumenti da esplorare della zona c’è sicuramente, Palazzo Salvucci appartenuto ai Ghibellini dell’epoca. Acerrimi nemici dei Guelfi Ardinghelli che avevano la proprietà nella piazza contigua. Ad ogni modo qui è possibile trovare le note terre gemelle, costruite dalla famiglia per dimostrare la loro potenza, grazie all’aspetto massiccio e imponente. Inizialmente quando vennero costruite superavano l’altezza di oltre 50 metri della Torre Rognosa, anche se in seguito vennero abbassate come richiedeva espressamente la legge del 1255.