Teatro di Verzura: si inizia il 23 maggio 2025 con un incontro dedicato all’Europa e al manifesto di Ventotene

Un articolato cartellone ci accompagnerà nelle prossime notti estive di Borgo a Mozzano, tra storia, cultura e intrattenimento.

Con l’arrivo dell’estate si riaccendono i riflettori sul Teatro di Verzura, il suggestivo spazio verde nel giardino dell’ex convento delle Oblate a Borgo a Mozzano.

La storica rassegna culturale, giunta alla diciannovesima edizione, prende il via venerdì 23 maggio con un calendario ricco di incontri, tra attualità, letteratura e intrattenimento, promossi dal Comune e dall’Ufficio Servizi alla Persona. Ad aprire la stagione sarà l’incontro “Ventotene: è la nostra “Europa?“, un dibattito sul Manifesto di Ventotene e sulle radici dell’Unione Europea.

Sul palco il sindaco Patrizio Andreuccetti e il docente universitario Francesco Poggi, già amministratore locale, dialogheranno con Gabriele Matraia e Gabriele Brunini, entrambi ex sindaci del paese e volti noti della scena politica territoriale.

Domenica 25 maggio sarà la volta di Laura Ephrikian, attrice simbolo degli anni Sessanta e Settanta, che presenterà il suo ultimo romanzo L’amore non sceglie, ambientato in Kenya. Un’occasione per parlare non solo di letteratura, ma anche del suo impegno solidale in Africa e della sua carriera artistica.

Dalla crisi della democrazia alla stand-up comedy

Il ciclo prosegue domenica 15 giugno con un appuntamento dedicato alla politica e alla democrazia. Vannino Chiti, già presidente della Regione Toscana, ministro e vicepresidente del Senato, porterà al pubblico due libri: La democrazia sopravviverà a questo secolo? e Due generazioni, una rivoluzione.

Il tono si fa più leggero domenica 22 giugno con “Stand-up in Verzura“, spettacolo comico di Matteo Cesca, monologhista lucchese vincitore del Premio Massimo Troisi nel 2024, accompagnato dalla musica del chitarrista Meme Lucarelli.

Un nuovo romanzo sul femminicidio

A chiudere la prima parte della rassegna, domenica 29 giugno, sarà Giampaolo Simi, scrittore lucchese pubblicato da Sellerio. Simi presenterà il suo romanzo Tra lei e me, un’indagine tesa e profonda sul femminicidio, in dialogo con l’assessora Silvia Valentini.

Tutti gli eventi si terranno alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito. La manifestazione è realizzata con il contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca. Altri appuntamenti seguiranno nei mesi estivi.