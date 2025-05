Croce Rossa: inaugurazione della nuova sede a Bagni di Lucca | Appuntamento sabato 31 maggio 2025

Sarà l’ex poliambulatorio dedicato alla benefattrice nordamericana Susie Clarke ad ospitare i nuovi ambienti CRI.

La Croce Rossa di Bagni di Lucca si prepara ad inaugurare la sua nuova sede, un traguardo significativo per il comitato locale e per tutta la comunità.

L’evento è fissato per sabato 31 maggio alle ore 17, nei locali dell’ex poliambulatorio “Susie Clarke“, in via Letizia 45, con parcheggio disponibile di fronte al centro EuroMarchi. Al termine della cerimonia sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti, occasione di socialità e incontro.

La nuova sede rappresenta il risultato di un lavoro lungo e articolato, che ha visto impegnati volontari, tecnici e amministratori locali per garantire uno spazio funzionale, sicuro e accessibile. Questo è un punto di svolta per la Croce Rossa di Bagni di Lucca, che potrà così potenziare le sue attività quotidiane di assistenza, soccorso e formazione, favorendo la partecipazione di volontari e cittadini.

La ristrutturazione ha previsto particolari accorgimenti per l’accessibilità, indispensabili per includere persone con disabilità e permettere una più ampia fruizione degli spazi. Il nome dell’edificio omaggia Susie Clarke, una benefattrice americana del Minnesota che a cavallo tra Ottocento e Novecento scelse Bagni di Lucca come sua residenza.

Susie Clarke e l’ex poliambulatorio

Clarke è stata una figura di rilievo nella vita culturale e sociale locale, il cui impegno ha lasciato un segno tuttora ricordato nella comunità.

L’ex poliambulatorio, che portava il suo nome, è stato per anni un punto di riferimento sanitario e ora si trasforma in una casa della solidarietà. L’inaugurazione sarà anche un momento di confronto tra volontari, autorità e cittadini, per rafforzare il legame tra associazione e territorio.

Il ruolo della Croce Rossa Italiana oltre l’emergenza

La Croce Rossa, infatti, non è solo soccorso d’emergenza: è impegno costante nella promozione della salute pubblica, nel sostegno alle persone più fragili e nella diffusione della cultura della prevenzione.

Il comitato locale CRI ci tiene a sottolineare che la propria porta è sempre aperta, nei confronti di chiunque, e invita la comunità a partecipare e a condividere con i volontari tutti questo importante passo verso una società più solidale e preparata.