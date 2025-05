Chi può chiedere il BONUS RAGAZZI da quasi 700 euro? Queste le regole, scadenze e dettagli da non perdere

Ecco chi potrà richiedere il Bonus ragazzi da quasi 700 euro da poco attivato. Vi spieghiamo le regole, le scadenze e i vari dettagli da conoscere.

Oggi giorno viviamo in una situazione talmente tanto delicata, che ogni bonus che il governo mette a disposizione del cittadino, è sempre ben accetto. Ovviamente bisognerà avere dei requisiti particolari per poterne beneficiare, per questo motivo, molti potrebbero restare esclusi da questi.

Restare informati è molto importante sia leggendo notizie sui canali ufficiali che chiedendo direttamente al Caf, in modo da non perdersi nessun benefit. Anche perché alcuni saranno elargiti in automatico, mentre per altri sarete voi a dover fare domanda.

In merito al Bonus ragazzi di quasi 700 euro, ecco una breve panoramica delle informazioni necessarie da conoscere: dalle regole, scadenze e dettagli da non perdere per poterne beneficiare.

Bonus ragazzi: come fare la domanda

Prima di rivelarvi le informazioni in generale, con le regole da sapere in merito al Bonus ragazzi, dovete per prima cosa conoscere il modo per cui dovrà essere presentata la domanda per poter beneficiare di questo aiuto e le scadenze in merito. A rilasciare queste informazioni ci ha pensato direttamente l’INPS con una circolare ufficiale. Dunque, per poter accedere a questo bonus, dovrà essere il datore di lavoro a presentare la domanda, compilando l’apposito modulo online che sarà disponibile dal 16 maggio sul portale ufficiale, cercando la pagina “portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”.

Saranno due essenzialmente i bonus, in quanto uno, riferito ai giovani del sud, per il quale saranno elargiti 650 euro e la domanda dovrà essere presentata prima dell’assunzione, pena la perdita del benefit, mentre il secondo, quello a livello nazionale di 500 euro, potrà essere richiesto anche dopo l’assunzione. In seguito sarà l’INPS che verificherà la disponibilità dei fondi, comunicando poi se la domanda sarà stata registrata o meno.

La richiesta inviata dal datore di lavoro dovrà contenere i dati identificativi dell’impresa, i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere, in base al bonus selezionato e così via. Entro 10 giorni da quando sarà accolta la domanda, il rapporto di lavoro dovrà iniziare. Infine ricordatevi che sono esclusi da questi aiuti i lavori domestici e quelli di apprendistato e l’agevolazione non sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, mentre sarà accorpabile alla max deduzione per nuove assunzioni che è stata introdotta dalla riforma dell’IRPEF, la cui proroga è slittata al 2027.

Bonus ragazzi: regole e informazioni da sapere

Ecco cosa c’è da sapere in merito al bonus ragazzi di quasi 700 euro attivato dall’INPS. Ebbene, come possiamo leggere da today.it, questo aiuto è conosciuto come Bonus giovani, le cui domande potranno essere inoltrate dal 16 maggio e parliamo di quell’incentivo rivolto ai datori di lavoro che prevedono l’assunzione dei giovani con meno di 35 anni, grazie al quale potranno ottenere un esonero del versamento al 100% dei contributi previdenziale per 24 mesi.

Come dicevamo, ci saranno due aiuti in questo senso, uno di 500 euro a livello nazionale e l’altro di 650 euro al mese per i giovani residenti nelle zone del Mezzogiorno. Se visionate i siti ufficiali troverete tutte le informazioni in merito da conoscere, per poter usufruire di tale aiuto, in quanto ci sono delle date di assunzione da rispettare.