Chi è passato da CONAD oggi ha fatto il colpo dell’anno | A soli 5,49€ porti a casa il prodotto che ti fa amare il lunedì mattina

Grazie a questo prodotto che potrete trovare al Conad a soli 5,49€, potrete amare il lunedì. Ecco di quale offerta parliamo.

Il Conad è uno di quei supermercati che è diventato un punto di riferimento per molti cittadini che affidano alle sue corsie la loro spesa settimanale, comprando ogni genere di alimento e non, soprattutto durante le varie offerte presenti sul volantino.

I clienti fedeli inoltre, quelli che posseggono la carta fedeltà, spesso si portano a casa insieme alla spesa anche premi entusiasmanti, come quelli previsti adesso con il Grande Concorso “Vinci Giro” indetto attualmente, nel quale sono previsti premi veramente esilaranti.

Ma non è solo il concorso ad aver attirato l’attenzione dei clienti in questi giorni, ma anche il nuovo volantino nel quale è possibile visionare un’offerta da non farsi scappare. A 5,49€ non l’avevate mai visto e così finalmente, anche il lunedì mattina potrete amarlo.

Le offerte del volantino del Conad

Sono molteplici le informazioni che vi dobbiamo lasciare in merito a questo nuovo volantino del Conad, valido dall’8 al 21 maggio. In primis, avrete la possibilità di usufruire della promozione “Bis – Prendi 2 e paghi 1” e già solo per questo, dovreste correre subito a prendere carta e penna per stilare la lista della spesa. Ma le sorprese non finiscono qui, in quanto, se dall’8 al 14 maggio, avevate effettuato una spesa di almeno 60 euro, ora potrete spendere quel buono spesa da 10 euro, da scalare sui vostri acquisti fino al 25 maggio 2025, presentando ovviamente la vostra “Conad – Carta Insieme” o “Conad Card – Carta Insieme Più”.

Grazie a questi sconti, riempirete i carrelli in questi giorni, senza svuotarvi il portafoglio e se non ci credete vi facciamo un esempio. Acquistando il prosciutto cotto Negroni, 2 pezzi a 3,50 euro, lo yogurt Fruyo Fage, 2 pezzi a 1,79 euro, la pasta all’uovo Luciana Mosconi, 2 pezzi a 1,98 euro, la sfogliata Casa della Piada, 2 confezioni a 1,98 euro e la passata di pomodori Rodolfi, 2 pezzi a 1,65 euro, avrete speso la modica cifra di 10,90 euro. Continuate a scorrere e noterete le varie offerte da non farvi scappare.

L’articolo del Conad a 5,49€

Sempre nel medesimo volantino del Conad, di cui vi abbiamo iniziato ad accennare nel paragrafo precedente, c’è anche un’altra offerta che non dovreste farvi scappare, in quanto i vostri lunedì’ mattina, saranno più facili e avrete speso soltanto 5,49 €.

Parliamo del Caffè Segafredo Zanetti, 2 pezzi a 5,49 euro un vero affare, in quanto potrete gustare un caffè dal sapore iconico ad un prezzo piccolo, piccolo. Tra l’altro, se è di lunedì mattina che parliamo, oltre al caffè, per carburare avrete bisogno sicuramente di una piccola coccola e così insieme potreste acquistare i Grisbì, 2 pezzi a 2,20 euro, per una colazione ancora più energizzante, non credete?