Addio Lavatrice | Mescoli questi 3 ingredienti e le scarpe tornano nuove: il trucchetto casalingo che sta facendo impazzire TikTok

Questo trucchetto ti permette di pulire le scarpe, senza ricorrere alla lavatrice 3 ingredienti e il gioco è fatto. Tornano come nuove.

Le scarpe da ginnastica sono dei capi che non possono mancare all’interno dell’armadio, visti i tanti modi in cui vengono utilizzate.

Si usano per fare attività fisica, ma anche per condurre la vita di ogni giorno. Praticamente sempre.

Tuttavia proprio per la frequenza e il modo in cui vengono usate, sono i capi d’abbigliamento che si sporcano maggiormente.

Spesso infatti finiscono a lavare in lavatrice, così in poco tempo sono pronte per essere usate nuovamente.

La lavatrice però, per quanto sia veloce nel lavarle, a lungo andare finisce per rovinarle. È bene infatti ricorrere ad altri modi, per esempio a questo trucchetto che sta spopolando sui social. Con soli tre ingredienti le fa tornare come nuove.

Un trucco che sta spopolando sui

Di recente “La Ordenatriz” ha mostrato sui social un trucchetto che sta spopolando sui social e che fa tornare le scarpe come nuove.

Servendosi di solamente tre ingredienti, ha preparato un composto che elimina lo sporco, che sia polvere, grasso o qualsiasi altra impurità. Il tutto senza danneggiarle. Ma ecco di cosa si tratta.

Con soli 3 ingredienti le scarpe tornano come nuove

Come “Ispacnr.it” indica, la preparazione e l’uso di questo composto prevede alcuni semplici passaggi. Prima di usarlo è bene però avere l’accortezza di togliere i lacci delle scarpe e togliere lo sporco in eccesso con una spazzola. In questo modo il composto non solo può agire su tutta la scarpa, ma può anche evitare di mescolarsi con lo sporco.

L’obiettivo è che utilizzandolo, le macchie di sporco si scioglino, in modo che al momento del risciacquo vadano poi via insieme al composto. Una volta mescolati mezzo litro d’acqua, due cucchiaini di sapone in scaglie e 50 millilitri d’ammoniaca e ottenuto quindi il composto, si spruzza infatti sulle scarpe, così dopo averlo strofinato sulla scarpa, si può mettere la scarpa in una ciotola d’acqua calda e due cucchiai di bicarbonato per circa due ore, in modo che si possa ripulire del tutto. Dopodiché non resta che risciacquarle. Saranno come nuove.