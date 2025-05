Ai piedi del Monte Amiata si erge il BORGO MEDIEVALE della Toscana | Qui il tempo è fermo nel lontano 860 d.C.

Se volete vedere un borgo medievale che vi porterà all’860 d.C., allora recatevi ai piedi del Monte Amiata in Toscana.

Per chi non ha ancora pianificato le vacanze estive, questo potrebbe essere il momento di farlo, visto che siete ancora in tempo per prenotare a un prezzo agevolato, piuttosto che all’inizio dell’alta stagione, dove si sa, la spesa potrebbe essere maggiore, viaggi paradisiaci.

Una volta capito questo, il secondo step è quello di scegliere se restare in Italia o se optare per vacanze all’estero e in entrambi i casi se concentrarvi su vacanze al mare, in montagna o alla scoperta delle varie città, immergendovi nella storia e nelle tradizioni del luogo.

Qualora la vostra scelta, dopo le dovute considerazioni, fosse finita in Toscana, sappiate che c’è un borgo medievale che non potrete assolutamente non visitare. Qui il tempo pare essersi fermato all’860 d.C. e per visitarlo dovrete andare ai piedi del Monte Amiata.

Cosa sappiamo del Monte Amiata

Quando sentiamo la frase “ai piedi del Monte…”, gli appassionati del Signore degli Anelli di Tolkien, penseranno subito al “Monte Fato”, in realtà no, il viaggio da compiere è molto più breve. In quanto ci troviamo sempre nella “Terra di Mezzo”, più o meno guardando la cartina italiana, ma non in quella popolata dagli Hobbit, bensì nella bellissima Toscana, la quale ammalia da sempre i turisti con i suoi panorami mozzafiato e con la sua cucina unica e inimitabile.

Il Monte Amiata è una delle montagne più alte della Toscana, ed è una meta molto ambita dai turisti, i quali amano rilassarsi e lasciarsi stupire dalla bellezza della natura, della storia e della cultura. Si trova nella provincia di Grosseto e potrete visitare le colline circostanti che si affacciano sul mar Tirreno e sulla campagna toscana. Oltre a questo però, questo luogo è famoso per i diversi borghi medievali, ognuno conosciuto e ammirato per le sue peculiarità, anche se ce n’è uno, il più famoso della zona che è una delle prime mete visitate dai viaggiatori.

Il borgo medievale del Monte Amiata

Quest’anno se vi trovate in vacanza in Toscana, non potrete non ammirare uno dei borghi medievali della zona più suggestivi di sempre, il quale vi porterà nel lontano 860 d.C., lo trovate ai piedi del Monte Amiata. Precisamente parliamo del borgo medievale di Pitigliano, conosciuto anche come la “piccola Gerusalemme”, per la sua massiccia presenza ebraica. Il borgo, costruito su una rupe di tufo, dominava le valli circostanti con le sue antiche case, chiese e palazzi.

Tra le attrazioni principali troviamo sicuramente la sinagoga, il museo della zona, la cattedrale di Santa Maria e il palazzo Orsini. Oltre a questo, troverete anche altri borghi da visionare che vi lasceranno senza fiato, come per esempio quello di Santa Fiora, caratterizzato dalla sua abbazia medievale, l’Abbadia San Salvatore, le sue sorgenti termali e le sue numerose chiese, così come il borgo a Montepulciano, Montalcino e così via.