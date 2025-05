C’è un trucco che svela i Gratta e Vinci FORTUNATI | Questo è il codice da controllare, addio povertà

Veramente c’è un trucco che svelerebbe come trovare i Gratta e Vinci fortunati? Facciamo chiarezza sul motivo per cui in molti parlerebbero di un codice da controllare.

Il Gratta e Vinci è uno dei modi più gettonati con cui i cittadini sperano di cambiare “le proprie stelle”. È un’idea romantica se ci pensate, poter vedere lievitare il proprio conto corrente, grattando una superficie argentata con una semplice moneta.

Naturalmente, come con tutti i metodi di gioco d’azzardo legali, la vincita si basa tutta sulla probabilità e sulla fortuna, in quanto non possiamo sapere se e quando la De Fortuna, potrebbe girarsi dalla vostra parte.

Nonostante questo sia ormai risaputo, c’è un trucchetto che sta circolando in questi giorni, in merito ad un codice da controllare per vincere al Gratta e Vinci che sta incuriosendo la rete. Ecco di cosa si tratta.

La dipendenza da Gratta e Vinci

Non c’è niente di male a provare ogni tanto a giocare un Gratta e Vinci, al Lotto e ai vari metodi di gioco conosciuti in tutta Italia. Il problema insorge quando tutto questo diventa una dipendenza, portando i cittadini a giocare in maniera frequente, anche grosse cifre, arrivando perfino a ipotecarsi la casa.

Chi spera di affidare a questi metodi una possibilità sicura di guadagno, sta prendendo un abbaglio, in quanto, le vincite si basano su probabilità e statistiche che si fondano sulla fortuna. Non c’è un modo per prevedere quali numeri usciranno al Lotto per esempio e la vincita frequente è una mera illusione, in quanto, i casi riportati in televisione avvengono dopo moltissime giocate fallite. Fareste meglio a fissare una cifra ragionevole da giocare a settimana e non sforare oltre questa, in modo da non intaccare i vostri risparmi, investendoli in qualcosa di più gratificante e sicuro.

Il trucco del codice da verificare

Veramente esiste un codice da controllare per capire quali sono i Gratta e Vinci fortunati? Ebbene, come riportano anche da giochi24.it, non esiste un modo per capire in anticipo quali potrebbero essere i biglietti vincenti, così come non c’è nessun laser in grado di verificare quelli vincenti e ancora il tabaccaio non ha la minima idea di quali possano essere i biglietti fortunati.

Addirittura potrebbe capitare che in un lotto non ci sia nemmeno un biglietto vincente o comunque che la vincita sia di basso valore. Il codice di cui molti parlano è semplicemente quello del QR Code o del codice a barre, presente in ogni tagliando, il quale dopo essere stato acquistato (e soltanto dopo, mai prima), vi permetterà di sapere se avete vinto o meno, senza il bisogno di grattare, grazie a una delle varie app ufficiali presenti nello store del vostro smartphone.