Con spiagge sabbiose e calette isolate ecco la MYKONOS della Toscana | Per luglio e agosto atteso il tutto esaurito

Una piccola Mykonos in Toscana, non perderti questa bellezza chiunque la visita ne rimane affascinato

Per gli amanti del mare e delle belle spiagge la Toscana è realmente la meta perfetta. Scegliere questa destinazione, vuol dire infatti, contare su paesaggi da sogno, servizi turistici di ottimo livello e molto altro.

Le spiagge della Toscana sono molto variegate, ideali per ogni esigenza, sia per chi ama la sabbia sia per chi preferisce stendere l’asciugamano sugli scogli.

A seconda delle preferenze poi, è possibile trovare sia spiagge frequentatissime e modaiole, sia spiagge che consentono una totale immersione nella natura.

Insomma qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sono davvero tutte uniche e bellissime. Una in particolare però, è già sold out ed è considerata una vera perla tutta da scoprire.

Un mare da sogno in Toscana

Questa splendida regione, è l‘unica del Centro Italia ad essere bagnata da due mari. Più precisamente il Mar Ligure bagna l’estremità settentrionale della regione, mentre scendendo troviamo il Tirreno. Molto spesso, quando pensiamo alle vacanze di mare in Toscana ci vengono subito in mente le spiagge più famose come quella della Versilia, note per i loro leggendari locali notturni o le spiagge rocciose delle isole, bagnate da un mare dai colori meravigliosi che paragonano alla Sardegna.

Ma la straordinaria varietà di spiagge della Toscana include tanto altro: arenili delimitati da ombrose pinete, spiagge ampissime dove uno spazio tutto per sé è garantito, spiagge di sabbia bianchissima, spiagge di sabbia nera, incantevoli cale raggiungibili solo in barca. Nel prossimo paragrafo, parleremo proprio di un luogo che, per le sue spiagge e paesaggi marini, somiglia ad alcune isole greche come Mykonos.

La piccola Mykonos in Toscana

Situata nell’Arcipelago Toscano di fronte al Monte Argentario, con i suoi 21 kmq di estensione, è la seconda isola più grande dell’Arcipelago Toscano. Come riporta giglioinfo.it, stiamo parlando della bellissima Isola del Giglio. Molto famosa per le sue bellezze naturali: il mare cristallino color smeraldo, con i fondali ricchi e pescosi, fanno da cornice ad un territorio per il 90% ancora selvaggio.

Per gli amanti del mare, quest’isola regala bellissime spiagge e una costa estremamente varia con delle calette isolate di rara bellezza. Le sue limpidissime acque sono l’ideal per gli amanti delle immersioni. Il suo territorio incontaminato poi, invita ad avventurarsi per i molti percorsi pedonali dai quali si gode un panorama mozzafiato sull’arcipelago. Da visitare ci sono i due paesi Giglio Castello, un suggestivo borgo medievale che si erge sulle alture dell’isola, e Giglio Porto, unico porto dell’isola, piccolo e pittoresco, dalle case multicolori ed il mare di una limpidezza impensabile per un porto il mare cristallino color smeraldo fanno da cornice ad un territorio incontaminato come da poche altre parti. I fondali sono ricchi e pescosi, le coste di granito sono interrotte da baie, calette e spiagge candide.