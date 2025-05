Tra la valle del Paglia e la Cassia nasce il VILLAGGIO AGRICOLO della Toscana | Nel traffico ti becchi mucche e pecore

Se sei alla ricerca di una meta per un’escursione all’insegna della scoperta e della bellezza autentica non perderti il villaggio agricolo.

Nel cuore di una delle regioni più amate di tutta Italia c’è un villaggio da sogno, è il paradiso di coloro che amano la quiete e che cercano un pieno contatto con la natura.

Una visita a questo borgo italiano ti farà fare un tuffo indietro nel passato, ai tempi in cui tradizioni e folclore scandivano ogni giornata, al ritmo del stupore donato dalle cose semplici e della vera condivisione.

Tutti coloro che mettono via dei qui per la prima volta restano letteralmente a bocca aperta.

Vai a vedere di persona il nuovo villaggio agricolo, non fartelo raccontare.

Nuovo villaggio agricolo nel cuore del Bel Paese

Il bellissimo borgo di cui ti parliamo è un comune italiano abitato da poche migliaia di anime, e sorge in una delle aree d’Italia che da sempre sono note per i paesaggi bucolici, per l’incontro tra natura e storia. Il piccolo agglomerato urbano regala emozioni indescrivibili a chi apprezza la bellezza autentica, le tradizioni di una volta, il buon cibo, la genuinità, l’aria pulita.

Qui ci si può lasciar andare allo stupore di paesaggi da cartolina e di scorci che conquistano lo sguardo e il cuore. Se vuoi immergerti in uno scenario d’altri tempi, vai alla scoperta del nuovo villaggio agricolo. Resterai di certo senza parole.

Un’oasi di pace tra tradizioni, folclore e storia

Il borgo da scoprire si trova il nel cuore della Toscana e si sviluppa tra le alture del Monte Amiata, è circondato da castagneti verdeggianti e proprio a questi alberi che donano una delle più buone prelibatezze della terra, deve il suo nome. Nel Comune di cui parliamo ancora oggi, ogni anno a metà agosto si tengono il Palio delle Contrade e la manifestazione Asta e bacchetta, che vedono le diverse contrade competere nella tradizionale corsa dei cavalli lungo le strade del centro città.

Inoltre, a completare l’offerta di eventi di grande importanza culturale per la comunità locale, c’è l’imperdibile “Il Crastatone”, ovvero una sagra della castagna, frutto con il quale si preparano leccornie dolci e salate. Il nome del villaggio agricolo è Piancastagnaio e si trova in provincia di Siena. Oltre a godere di una visita speciale in un posto sospeso nel tempo, ad assaggiare i prodotti enogastronomici locali e le eccellenze del territorio, qui si possono ammirare la splendida abbazia di San Salvatore, risalente al VIII secolo e tanti altri monumenti ed edifici religiosi di grande rilievo. Tra questi soprattutto la Chiesa della Madonna delle Grazie realizzata in stile gotico e il castello medioevale diventato simbolo della città stessa, ovvero la Rocca aldobrandesca.