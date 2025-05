In provincia di Lucca nasce la MONTECARLO della Toscana | Si vestono tutti in camicia e mocassino, anche d’inverno

Cosa vuol dire che in provincia di Lucca è presente la Montecarlo della Toscana, dove tutti si vestono sempre in versione estiva tutto l’anno?

Se dovessimo riassumere con tre parole il motivo per cui Montecarlo o Monte Carlo, celebre quartiere presente nel Principato di Monaco, viene preso d’assalto dall’élite, sarebbero: Formula Uno, il Casinò e sicuramente il lusso che regna sovrano.

Ovviamente i turisti oltre a questi aspetti sono interessati anche ai vari musei, le visite guidate e la vita mondana che si può respirare tra le sue vie, per non parlare del fatto che in questo luogo il clima è particolarmente mite, in quanto in inverno le temperature non scendono mai sotto i 10 gradi e nel resto dell’anno ci si gode il panorama mozzafiato che tutta la Costa Azzurra come sempre regala, avvolti dal calore dei raggi del sole e dal fruscio rilassante del movimento del mare.

Fin qui direte voi, sono tutte nozioni risapute, ma in quanti di voi sono a conoscenza del fatto che abbiamo una Montecarlo anche qui da noi? Precisamente in provincia di Lucca in Toscana, dove tutti si beano con camicie e mocassini anche in inverno. Avete capito di quale luogo parliamo?

La Montecarlo toscana ecco dove si trova

È inevitabile che quando parliamo di Montecarlo, pensiamo immediatamente alla località del Principato di Monaco e sappiamo tutti, quali sono i punti più gettonati che i turisti e le persone del luogo visitano di frequente. Eppure, in pochi sanno che un comune dall’omonimo nome c’è anche qui in Italia, precisamente in Toscana in provincia di Lucca. Questo borgo medievale caratteristico, prese questo nome nel 1333 in onore dell’imperatore Carlo IV di Lussemburgo che aiutò i lucchesi a liberarsi dell’occupazione dei pisani.

A oggi questi luoghi, ormai urbanizzati, presentano caratteristiche diverse, in quanto è possibile ammirare le bellezze del passato, incentrati sui punti forti del luogo, come la produzione del mais, dei fiori, del vino e dell’olio. Inoltre se vi trovate da quelle parti, non potrete non ammirare la Fortezza del Cerruglio, Le mura, il Teatro dei Rassicurati, la Chiesa di Sant’Andrea e così via. Come avrete potuto intuire però, non è questa la “Montecarlo” toscana di cui parlavamo in apertura e allora qual è?

Un luogo molto gettonato a Lucca

Sapevate che in provincia di Lucca, potrete trovare la “Montecarlo” toscana, dove i cittadini si vestono con camicia e mocassini tutto l’anno? Ebbene, non c’è bisogno di stare qui a dirvi quanto siano immense le bellezze di Lucca e se vogliamo di tutta la Toscana, in quanto è possibile immergersi nei loro paesaggi mozzafiato, nei loro resti storici e nelle loro prelibatezze culinarie, fino ad arrivare al famoso Lucca Comics, che almeno una volta nella vita tutti quanti dovrebbero vedere, per vivere l’avventura di essere catapultati nel mondo dei manga e del fantasy.

Detto ciò, la “Montecarlo” toscana, come viene soprannominata da numerosi turisti e cittadini, alla quale facciamo riferimento è a Forte dei Marmi. La località marittima per eccellenza dove è possibile trovare l’élite e personaggi famosi che ogni anno si recano in villeggiatura, proprio come farebbero sulla Costa Azzurra. Secondo i dati riportati da Wikipedia, anche qui le temperature sono abbastanza miti, visto che in inverno non si dovrebbe scendere mai sotto i 5,5 gradi e nel resto dei mesi, il tepore del sole estivo e primaverile vi farà rilassare tra la bellezza del luogo e la simpatia della gente.