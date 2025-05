MediaWorld LANCIA l’offerta bomba | Il nuovo IPHONE a soli 37,60€, c’è gente in coda ovunque da stanotte

Cosa vuol dire che MediaWorld lancia un’offerta bomba dove l’iPhone te lo puoi portare a casa a 37,60 euro? Ecco perché sono in molti a fare la fila.

Ci sono gioiellini della tecnologia che molti utenti vorrebbero potersi portare a casa ogni volta che escono, anche perché hanno delle prestazioni veramente notevoli, che li differenziano dagli altri oggetti della concorrenza.

Ovviamente ognuno ha delle peculiarità per cui gli appassionati del genere, vorrebbero tanto acquistarli tutti, visto che ognuno ha dei punti di forza che li rendono unici e inimitabili. Per quanto riguarda il mondo di Apple, sappiamo benissimo essere tra i prodotti più ambiti.

Per questo motivo vi farà piacere sapere che da MediaWorld c’è un’offerta bomba che vi farà portare a casa il vostro iPhone a 37,60 euro. Proseguite nella lettura e capirete per quale motivo stanno facendo la fila per portarselo acquistare.

L’offerta sorprendente di MediaWorld

Prima di parlarvi dell’offerta bomba di apertura, non possiamo non fare un accenno al volantino attualmente in corso di MediaWorld, in quanto lo sappiamo tutti, quanto i loro sconti siano sempre da “effetto wow”. Il noto punto vendita ormai è una garanzia per molti clienti fedeli, i quali si affidano spesso ai loro specialisti del settore per farsi consigliare sul prodotto migliore per le loro esigenze.

Detto ciò, iniziamo dicendovi che dal 19 al 31 maggio, avrete la possibilità di rinnovare la vostra tecnologia, come riportano dal volantino, portando in negozio da loro un dispositivo usato, otterrete subito uno sconto immediato o una gift card. Giusto per citarvi qualche esempio, potreste acquistare per esempio la lavastoviglie a incasso della Bosch a 479 euro, oppure il fornetto elettrico per la pizza della Ferrari a 84 euro e ancora l’Apple Watch SE a 229 euro e moltissimo altro ancora.

L’offerta per l’iPhone che vi farà fare la fila in cassa

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, in quanto da MediaWorld, oltre ai vari prodotti attualmente presenti sul volantino a prezzi convenienti, c’è anche un’altra offerta bomba che non potrete farvi scappare, in quanto vi porterete a casa l’iPhone a 37,60 euro. Com’è possibile vi starete chiedendo? Ebbene, potrete comprare per 799 euro, l’Apple iPhone 16 128 GB Nero, presente in più colorazioni e con più capacità di memoria.

Per chi non volesse rinunciare al dispositivo ma non può pagarlo in un’unica tranche, sarà felice di sapere che potrà attivare il pagamento tramite rate a 37,60 euro per 24 mesi, iniziando così a usarlo appena usciti dal negozio. Il piano previsto, include rate di diverso importo e di diversa durata, in modo da poter soddisfare le richieste dei vari cittadini.