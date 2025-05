Questa vecchia moneta vale più dell’iPhone 16 | C’è chi l’ha venduta e ha prenotato 10 notti alle Maldive

Questa vecchia moneta vale così tanto che se la vendi puoi farci dei bei soldi. Potresti perfino pagartici le vacanze.

Non tutti lo sanno, ma ci sono dei casi in cui le vecchie monete possono valere una fortuna. Per questo gli appassionati di numismatica sono sempre alla loro ricerca.

Alcune vecchie monete, sono infatti così di valore, che possono essere vendute anche a qualche migliaio di euro. Sono praticamente dei tesori, sebbene appaiano come dei semplici spiccioli.

Fai quindi attenzione alle monete che trovi nel portafogli oppure in casa e osserva soprattutto il loro anno di coniazione, gli eventuali errori di stampa e le condizioni di conservazione.

Soprattutto fai attenzione a questa moneta. Vale così tanto che se la vendi, puoi perfino pagartici le vacanze.

Dei tesori di valore nonostante sembrino degli spiccioli

Sono soprattutto le 2 lire “Olivo” del 1947 ad avere un importante valore. Possono infatti essere vendute anche a 5.000 euro. Ci sono poi delle monete da 50 lire con l’effigie di Vulcano che possono valere anche qualche migliaia di euro, soprattutto se hanno dei difetti di conio.

Se quindi possiedi queste monete, falle valutare da un esperto. Hanno un valore più grande di quello che può sembrare. Altro che spiccioli.

Talmente di valore che puoi pagartici le vacanze

Tra le monete di valore spiccano le 100 lire Minerva, che sono state coniate in Italia tra il 1955 e il 1989. Sono delle monete che non vengono più coniate e che sono infatti molto apprezzate dai collezionisti. La figura della dea Minerva accanto a un albero di alloro le rende molto affascinanti.

Gli esemplari più preziosi sono però quelli del 1955 e le versioni “prova”, che sono state realizzate in numero limitato e che se conservate in condizioni perfette possono anche valere 3.000 euro. Se credi quindi averle in casa, affrettati a farle valutare. Potresti ricavarci un bel gruzzolo.