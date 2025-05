Scoperti 10 cani più INTELLIGENTI dell’uomo | La 6ª razza ci ha hackerato il cuore, è la più amata

Ecco le 10 razze di cani che secondo questa classifica, sono state ritenute le più intelligenti. Ecco chi c’è al sesto posto.

I cani sono i migliori amici dell’essere umano, i quali riescono, con la loro semplicità di amare, a rendere la vita di chi gli apre il cuore, la più bella e avventurosa di sempre. Un cane ci ama senza se e senza ma, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte, prendendocene cura giorno dopo giorno.

Ovviamente noi ci rivolgiamo soltanto a quegli esseri umani degni che nel momento in cui adottano un peloso lo fanno per tutto il resto della sua vita (purtroppo sempre troppo breve), non considerando minimamente coloro che li maltratta o li abbandona, tradendo la loro fiducia e spezzandogli il cuore.

Detto ciò, voi lo sapete quali sono le 10 razze di cani considerate le più intelligenti? Al sesto posto c’è una razza che vi scalderà il cuore, ecco l’elenco della classifica visionata.

L’intelligenza dei cani

Precisiamo che ogni cane, di razza o meticcio, è intelligente a modo suo. Un po’ come succede a noi esseri umani, siamo tutti intelligenti ma in modi diversi, c’è chi è più portato in un compito e chi brilla in un altro. Per i cani funziona esattamente così, anche se sfido io a trovare un umano che dica che il proprio migliore amico non è astuto a suo modo.

Riescono sempre a farci fare quello che vogliono con quegli occhioni e ognuno di esso merita attenzioni e stimoli continui per poter vivere in perfetto equilibrio, tra salute, benessere mentale e cognitivo. Il cane infatti merita affetto, tempo e attenzioni, in quanto ogni animale necessita di cure e ogni essere umano che farà entrare in casa un pets, dovrà essere consapevole delle responsabilità che dovrà avere verso l’animale e verso gli altri.

Le 10 razze considerate le più intelligenti

Ecco quali sono le 10 razze di cani considerate le più intelligenti in questa classifica. Indovinate chi c’è al sesto posto? Secondo la classifica rilasciata da edgardcooper.com, a prescindere dal fatto che ogni cane è intelligente a modo suo, dal punto di vista scientifico, questo elenco è stato riportato: “sulla base delle abilità cognitive come la capacità di risolvere problemi, l’apprendimento e la memoria. I cani intelligenti mostrano spesso un alto livello di comportamento adattabile e sono in grado di apprendere e applicare rapidamente nuove informazioni…”. Detto ciò, troviamo:

Border Collie; Pastore tedesco; Barboncino; Golden Retriever; Dobermann; Beagle; Rottweiler; Yorkshire Terrier; Labradoodle; Australian Shepherd.

Ricordatevi sempre che ogni razza ha delle peculiarità da conoscere, in modo da poter scegliere l’amico migliore per le vostre capacità, evitando così di portare il vostro amico al canile come un pacchetto postale, soltanto perché voi siete inadeguati nel prendervene cura e capirlo. Prima di farvi influenzare dall’aspetto fisico, dalla moda del momento, dai post che potrebbero farvi ottenere più like sui social e altre caratteristiche che potrebbero farvi fare scelte superficiali, analizzate bene le loro qualità e le vostre e fatevi consigliare dagli esperti del settore, in modo da instaurare un rapporto di amicizia e fedeltà reciproca, da ambo le parti, per tutta la sua vita. Inoltre, non sarebbe male frequentare prima un corso che vi prepara per relazionarvi al meglio con Fido.