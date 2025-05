5 posti a Firenze dove il LAMPREDOTTO è talmente buono che la fila parte all’alba | Il 3° è pura poesia

A Firenze il lampredotto è una vera istituzione, ma dove si può mangiare il più buono? Sicuramente in uno di questi posti. Sono rinomati!

Il lampredotto non è un semplice piatto a base d’interiora bovine, ma una vera eccellenza della cucina fiorentina e qualcosa che va necessariamente provato qualora dovesse capitare di fare tappa a Firenze.

Non si può passare da Firenze senza assaggiarlo, soprattutto se si amano la carne e le interiora.

La città infatti è piena di ristoranti e chioschi che lo propongono, al piatto oppure dentro a un panino. Essendo un cibo di strada, capita spesso che venga servito in una croccante pagnotta con del brodo e della salsa, pronto per essere mangiato su una panchina.

Ma ecco quali sono i posti migliori in cui poterlo mangiare. Prendi nota e segnati questi luoghi. Sono i più rinomati della città.

Una guida per gustare l’eccellenza fiorentina

Essendo il lampredotto un’istituzione fiorentina, non è difficile trovare per la città un chiosco o un ristorante che lo prepari. Basta guardarsi un po’ intorno.

Se cerchi però il miglior trippaio della città, affidati a questa mini guida pubblicata da “Lacucinaitaliana.it”. Trovi i più buoni, che sapranno proporti il lampredotto in tantissime varianti, perfino a mo’ di sushi. Ma ecco quali sono.

Talmente rinomati che c’è chi fa la fila al mattino

Questi baracchini sono talmente rinomati, che già alle nove del mattino la gente fa la fila per gustarvi il lampredotto. Il “Trippaio del Porcellino” è uno di questi. È uno dei più famosi della città e propone il lampredotto classico, servito su una pagnotta croccante, accompagnato da una salsa verde a base di verdure. Offre però anche la possibilità di mangiarlo in zimino, con la bietola e gli spinaci, con i porri, alla puttanesca, con le olive i pomodori secchi e i capperi. All'”Osteria Tripperia il Magazzino” c’è invece la possibilità di mangiarlo in una maniera insolita, ovvero sottoforma di polpette e di maki, a base di riso fritto, alga, salsa di soia e chiaramente lampredotto cotto.

Da Lorenzo Nigro al Mercato Centrale, la tradizione è invece la protagonista. Nonostante si possano aggiungere al panino le cipolle caramellate e i carciofi, il lampredotto viene solitamente servito con un croccante panino, la salsa verde e il brodo, che serve a bagnare il tutto. Da “Il Cernacchio Food and Wine”, il lampredotto viene invece servito sia in un panino, il cui coperchio viene inzuppato nel brodo vegetale, che al piatto, con accanto del pane. Al “Panino Mondiale”, trionfa invece la tradizione. A pochi passi dalla stazione centrale, viene servito il lampredotto su un panino che viene inzuppato con il brodo. Propone anche della porchetta da mangiare con la pagnotta. Se quindi ti ritrovi a Firenze, fai tappa in uno di questi posti. Troverai il miglior lampredotto che manderà in estasi le papille.