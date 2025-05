Trova Frida Kahlo senza sopracciglia entro 10 secondi | La SFIDA che sta spopolando sui social, solo i laureati ci riescono

Avete 10 secondi per trovare Frida Kahlo senza sopracciglia e risolvere così questo test visivo, dimostrando che tutti possono farcela a prescindere dal titolo di studio.

Un nuovo test visivo è in arrivo per voi, in quanto, grazie a questi momenti, avrete la possibilità non solo di prendervi una pausa dalla vostra vita di tutti i giorni, ma potrete anche mantenere allenato il vostro spirito di osservazione e aumentare il vostro bagaglio culturale.

Questo perché, la protagonista di questo quiz è la pittrice messicana, Frida Kahlo, un’icona femminile che è stata d’ispirazione non soltanto per il femminismo ma anche per la sua arte, la sua vita, il suo coraggio, la sua forza, nonostante gli eventi negativi vissuti e il suo volersi ribellare agli stereotipi, secondo le proprie scelte, con orgoglio.

La pittrice ha fatto della sua persona e del suo aspetto, il simbolo delle sue opere, senza abbandonare mai il suo famoso monociglio e i suoi abiti caratteristici della sua tradizione. Ed è proprio in questo frangente che vi sfidiamo a trovare la Frida senza sopracciglia entro 10 secondi, in questo test visivo.

Le regole per il test visivo di Frida Kahlo

Le regole per poter svolgere questo test sono molto semplici, motivo per cui non ci vuole una laurea per poterlo risolvere, bensì un forte spirito di osservazione e quello possiamo averlo con o senza titolo di studio. Vi facciamo questa premessa, perché molti non ci provano neanche a risolvere questo quiz, quando in realtà avete le stesse probabilità di farcela di chi ha un titolo di studio altolocato, visto che siete tutti allo stesso livello.

Detto ciò, come riportano da greenme.it, è stato il Museo Dolores Olmedo di Città del Messico a lanciare questo simpatico test visivo, diventato virale, nel quale avrete 10 secondi di tempo per trovare la Frida Kahlo senza le sue iconiche sopracciglia. Ricordatevi di scandagliare l’immagine in maniera approfondita, guardando i volti in sequenza da destra a sinistra e dall’alto verso il basso. Allora, l’avete trovato?

La soluzione del test visivo di Frida Kahlo

Ed eccoci giunti alla soluzione del test visivo di Frida Kahlo, che ha spopolato sui social, in quanto i partecipanti avevano soltanto 10 secondi per trovare tra i tanti volti della pittrice, quello senza il suo iconico monociglio. Il volto in questione lo potrete trovare in alto, verso la sinistra, tra le prime file. Non vi riportiamo la solita immagine con il cerchio, perché vogliamo darvi ancora una possibilità di trovarla in autonomia.

Se l’avete trovata prima di aver letto la soluzione o comunque anche dopo, allora il vostro spirito di osservazione è molto sviluppato. Se non ce l’avete fatta, tranquilli, non è successo nulla, semplicemente potreste continuare a esercitarvi con altri test e vedrete che con i prossimi andrà meglio. A prescindere dall’esito del test, vi siete divertiti?