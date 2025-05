Non distante da Firenze ecco ergersi la PICCOLA AUSTRIA | Di capre e pecore ne trovi a bizzeffe, il paesaggio è da cartolina

Se il tuo prossimo viaggio è in Toscana non devi assolutamente perderti questo luogo incontaminato immerso nella natura

La Toscana situata nel centro dell’Italia è indubbiamente una regione famosa per i suoi splendidi paesaggi e per i suoi tesori artistici.

Ma non solo, parliamo di una terra che spicca anche per il suo patrimonio culturale basti pensare a Firenze e Siena che ogni anno attirano visitatori da ogni parte del mondo.

Firenze in particolare è considerata la culla del Rinascimento per la incredibile concentrazione di arte e monumenti storici. E’ qui che si possono trovare capolavori unici come come la “Davide”di Michelangelo e il Primavera di Botticelli.

Ma se è vero che Firenze sia una città estremamente bella e ricca di storia è anche vero che nelle sue vicinanze vi sono luoghi altrettanto unici e imperdibili. Uno di questi, è definito la “piccola Austria”.

Borghi straordinari in Toscana

In una vacanza in Toscana, non può assolutamente mancare la visita dei borghi storici. I borghi toscani, sono tra i più apprezzati dai visitatori proprio per la loro originalità e soprattutto per aver conservato nel tempo ogni caratteristica. In questi posti sembra proprio che il tempo si sia fermato.

Ce ne sono ovunque, da nord a sud e da est a ovest e solitamente, l’immagine più comune è quella della città murata tipica del periodo medievale. Oggi però, vogliamo parlarvi di un borgo che si trova alle pendici del Montalbano e merita assolutamente di essere visitato almeno una volta nella vita.

Una piccola Austria in Toscana

Sulla riva destra dell’Arno nel Valdarno inferiore, come riporta toscanainfo.it, troviamo il bellissimo comune di Capraia e Limite. Questo luogo colpisce per la sua notevole ricchezza archeologica, storica ed artistica. Secondo alcuni studiosi dell’Istituto De Agostini di Novara nel territorio di Capraia e Limite era presente un antichissimo centro portuale di origine etrusca. La parte settentrionale del territorio è costituita principalmente da fitti boschi di cerri, pini e lecci, mentre nelle zone collinari si coltivano olivi e viti e, nella zona pianeggiante che costeggia il fiume Arno, oltre alle viti si coltivano cereali e legumi.

Il Comune oggi è costituito da due paesi (appunto Capraia Fiorentina e Limite sull’Arno) e da alcune piccole frazioni nelle quali, in antichità, sorsero i primi borghi: Bibbiani, Pulignano, Castellina, Castra, Conio, Colle. L’abitato di Capraia è ubicato su uno sprone che scende a picco sull’Arno e conserva le caratteristiche strutturali di borgo medioevale fortificato, accentuate dalla posizione su ripido poggio, dalle viuzze strette dove più facile era respingere le aggressioni e dal suo Castello dominante l’intero abitato. Le origini di Capraia sono davvero molto antiche. Fu feudo dei Pistoiesi che dalla “Grotta” e dalla vetta dello sprone potevano controllare la viabilità, sia fluviale che stradale, tra Firenze e Pisa, antagonisti dei Fiorentini che, dal castello di Montelupo costruito di fronte al castello di Capraia, fronteggiavano le incursioni armate dei Pistoiesi stessi.