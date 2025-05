Vai in Toscana e ti accorgi che esiste una PICCOLA VALENCIA | Qui tutti salutano in costume e con occhiali da sole

Non tutti lo sanno ma in Toscana esiste una “piccola Valencia”, dove le persone vi salutano in costume e con gli occhiali da sole, ecco dove siamo.

Valencia non ha bisogno di troppe presentazioni, in quanto, con i suoi 800mila abitanti, viene considerata la terza città più popolare della Spagna, dopo Madrid e Barcellona. Grazie ai tratti costieri suggestivi e ai paesaggi da togliere il fiato.

Tutto piace di questo luogo, dai monumenti, ai luoghi storici che si sposano perfettamente con gli interventi recenti a livello architettonico e urbanistico. Per non parlare dei loro parchi, del buon cibo e delle spiagge bellissime dove crogiolarsi al sole, in riva al mare.

Insomma, tutti quanti almeno una volta dovrebbero poter avere la fortuna di visitare questo luogo suggestivo. In attesa di fare i biglietti, dovete sapere che anche in Italia abbiamo quella che è stata definita come una “piccola Valencia”. La trovate direttamente in Toscana, ecco dove.

Cosa vedere in questa “piccola Valencia” tutta toscana

In questo paese di origine etrusca sono molteplici le cose da ammirare. Situato su di una collina a ridosso del mare, è il luogo ideale per trascorrere le vacanze grazie alle molteplici opportunità con cui immergersi. Passiamo infatti dalla bellezza della natura, alla storia e alla cultura, ai suoi borghi caratteristici, al mare e alle spiagge accoglienti e invitanti, alle chiese, al porto e così via.

Dovete sapere che questo luogo è ricco di percorsi archeologici che vi lasceranno senza parole. Le prime tracce riscontrate, risalgono addirittura al Paleolitico superiore. Il dettaglio di maggiore interesse risale al periodo etrusco, precisamente per le cosiddette “tombe a circolo”, essendo necropoli particolari e inaspettate sul territorio.

Il luogo perfetto per le vacanze estive

Eravate a conoscenza del fatto che in Toscana esiste quella che è stata definita come la “piccola Valencia”, dove i cittadini vi salutano in costume e occhiali da sole, grazie alla bellezza del loro mare e delle loro spiagge? Questo luogo idilliaco tutto da visitare, si trova a Castiglione della Pescaia. Un comune italiano di oltre 7000 abitanti che si trova in provincia di Grosseto.

Oltre alla bellezza del posto, il suo mare e le sue spiagge sono state spesso premiate con le 5 Vele di Legambiente e Touring Club italiano e la Bandiera Ble FEE. Grazie alla qualità del mare, alla pulizia delle spiagge, per la bellezza e la cura ambientale. Viene riconosciuta anche come una tra le spiagge più adatte alle famiglie con bambini. Questo luogo è inoltre caratterizzato dalle spiagge con sabbia bianca e soffice. Con quel mare cristallino nel quale ci si può anche specchiare, motivo per cui viene considerato come un luogo ideale per trascorrere le vacanze, restando in patria.