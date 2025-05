Ci hanno sempre nascosto una FIRENZE IN MINIATURA in Toscana | Non c’è il Ponte Vecchio ma tutto il resto non delude

Questa città non ha il Ponte Vecchio, ma potrebbe comunque essere una Firenze in miniatura. Le somiglia tantissimo.

Questa città non è Firenze, ma potrebbe essere considerata una sua copia in miniatura, perché le assomiglia molto.

Le manca solamente il Ponte Vecchio, dopodiché è uguale a lei in tutto e per tutto.

Anche lei, come Firenze, è stata la culla di molti volti illustri, come il Vasari, Piero della Francesca e Petrarca.

Tuttavia non è conosciuta come Firenze. Vale però la pena visitarla, anche perché è incredibile la somiglianza con la città. Soprattutto per gli amanti di Firenze è una tappa da non perdere.

Delle origini che si perdono nella notte dei tempi

Come “Visittuscany.com” riporta, le origini di questa città risalgono alla notte dei tempi. Pare sia persino più antica di Alessandria d’Egitto.

È infatti etrusca d’origine, ma poi nel tempo è diventata un importante centro romano, ricco di monumenti, di cui oggi si possono vedere i resti e poi un comune libero nel Medioevo, che però è diventato dominio fiorentino nel 1384. Ma ecco di quale città si tratta.

Meno conosciuta ma comunque tutta da visitare

Tra le tante cose che offre ci sono la Fortezza Medicea, il Palazzo dei Priori e la Basilica di San Francesco, la chiesa più famosa di Arezzo. È un vero gioiello e ospita molte opere d’arte, come l’affresco “Leggenda della Vera Croce” di Piero della Francesca.

È quindi una città simile a Firenze per la storia, per ciò che ospita ma anche per il fatto che così come il capoluogo toscano, anche questa città ha molto da mostrare. Sebbene sia poco conosciuta, merita una visita. Vale la pena esplorarla.