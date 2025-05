Questo TEST mette in crisi anche le menti più brillanti: solo 1 su 100 ce la fa | Trova il DISUMANO e se ne riparla

Ecco un test visivo che sta mandando in crisi la rete, in quando soltanto 1 su 100 riesce a trovare il disumano al primo tentativo.

I test visivi sono i momenti ludici preferiti delle persone, in quanto non bisogna essere grandi studiosi per riuscire a risolverli e neanche avere doti soprannaturali, vi basterà avere uno sviluppato spirito di osservazione e questa dote esula dal titolo di studio o dalle competenze lavorative.

I partecipanti sono tutti allo stesso livello e tutti avranno le stesse probabilità di riuscire o di perdere, per questo motivo, molti si concedono questo sano momento ricreativo per ricaricarsi dopo una giornata negativa.

In questo particolare test visivo, dovrete osservare le tre donne e capire chi è il soggetto disumano. Badate bene che soltanto 1 su 100 ci riesce al primo tentativo, per questo è diventato uno dei più gettonati in rete, proprio perché sta mettendo in crisi molti utenti.

Le regole da sapere prima di iniziare a svolgere il test visivo

Il test visivo di oggi sta facendo divertire molti utenti, anche perché sembra facile ma la soluzione non è poi così immediata come potreste pensare. Questa immagine vi farà allenare le meningi e sviluppare anche le vostre abilità cognitive, nonché accentuare il vostro spirito di osservazione, anche perché avrete soltanto 15 secondi per osservare queste tre belle fanciulle.

Vi diciamo fin da subito che una di loro non è umana, in quanto robotica, starà a voi osservarle per il tempo indicato e cercare quel dettaglio che vi farà capire immediatamente qual è la ragazza disumana: la A, la B o la C? Fate la vostra scelta e confrontatela poi con la soluzione che vi riporteremo nell’ultimo paragrafo.

La soluzione del test visivo

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, stiamo per svelarvi la soluzione ad uno dei test visivi più gettonato in rete che sta mettendo in crisi molti utenti, anche perché soltanto 1 su 100 ce la fa al primo colpo, senza aver sbirciato il risultato prima. Dunque avevate 15 secondi per osservare i dettagli che caratterizzano queste tre donne e cercare di capire quale tra loro era la disumana del gruppo, essendo robotica e non umana.

Avete fatto la vostra scelta? Se la vostra preferenza è andata alla donna C, allora potete stappare la bottiglia dei campioni, in quanto era proprio la risposta corretta. Come potete osservare, la signorina è l’unica che non mostra i piedi da sotto il vestito, per non mostrare i suoi arti robotici, inoltre come potete notare dal viso è l’unica che non mostra nessun rossore sul viso. Se non siete riusciti a indovinare, non vi preoccupate, continuate a esercitarvi e vedrete che per i prossimi sarete velocissimi. Ricordatevi sempre che per vincere a questi quiz, dovrete osservare ogni dettaglio dell’immagine, anche il più irrilevante, come avete potuto intuire in questo test. Allora vi siete divertiti?