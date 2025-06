Marina di Pietrasanta: concerto di Nek al Teatro La Versiliana | Info data e biglietti

Mercoledì 13 agosto, alle ore 21:30, il cantante sarà protagonista di uno show alla riscoperta dei suoi più grandi successi.

Tappa imperdibile dell’estate 2025 a Marina di Pietrasanta: Nek arriva al Teatro La Versiliana con il suo tour NEK HITS LIVE 2025, un viaggio musicale che ripercorre oltre trent’anni di successi.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 agosto, per una serata all’insegna delle emozioni e della grande musica italiana. Dopo un inizio d’anno straordinario, segnato dal successo televisivo della quarta edizione di Dalla strada al palco – in onda su Rai 1 in prima serata e condotto per la prima volta insieme a Bianca Guaccero – Nek è pronto a riabbracciare dal vivo il suo pubblico.

Con più di 10 milioni di dischi venduti nel mondo, 18 album in studio e una carriera iniziata nel 1992, Filippo Neviani torna sul palco in versione power trio, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria.

Una formazione essenziale e potente, per uno show che punta dritto al cuore del suono.

I brani in scaletta

In scaletta ci saranno tutti i brani più amati: da “Laura non c’è” a “Fatti avanti amore“, da “Lascia che io sia” a “Almeno stavolta“, passando per “Se io non avessi te“, “Unici“, “Se una regola c’è“, “Sei grande“, la celebre cover di “Se telefonando” portata a Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu“, “E da qui“, “Ci sei tu“, “Uno di questi giorni” e molte altre.

Negli ultimi anni Nek ha affiancato alla carriera musicale anche una solida attività televisiva. Oltre a Dalla strada al palco, nel 2022 ha pubblicato l’album celebrativo 5030, e dal 2023 è protagonista con Francesco Renga del progetto RENGA/NEK, culminato in un disco di inediti, un lungo tour congiunto e la partecipazione al 74° Festival di Sanremo.

Informazioni utili e biglietti

I biglietti per il concerto sono già disponibili sui circuiti ufficiali, tra cui Ticketone, Ticketmaster e presso la biglietteria del Teatro La Versiliana.

Si consiglia di acquistare in anticipo, data la forte richiesta. Per l’occasione, Marina di Pietrasanta si prepara ad accogliere fan da tutta Italia: un’ottima occasione per coniugare musica e vacanza nella splendida cornice della Versilia, tra mare, pinete e arte.