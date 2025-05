Stai buttando soldi ogni mese e nemmeno lo sai | Basta cambiare QUESTO con la lavatrice e la bolletta crolla

Ecco come fare per non spendere troppi soldi ogni mese, dovrete cambiare questo per la vostra lavatrice e la bolletta vi lascerà senza parole per il risparmio guadagnato.

La maggior parte dei cittadini in casa ha una lavatrice, grazie alla quale è possibile lavare i vari indumenti, coperte, lenzuola e così via, risparmiando tempo e anche soldi se ci pensate, piuttosto che andare tutte le settimane presso le lavanderie a gettoni o da quelle gestite da personale esperto.

Naturalmente, come per tutti gli elettrodomestici che funzionano a corrente, anche la lavatrice consuma e nella bolletta anche questo dispositivo contribuirà a far lievitare i costi, se non prenderete le giuste precauzioni.

Ecco cosa dovete cambiare quindi con la vostra lavatrice per evitare di “buttare soldi” ogni mese e vedere così finalmente i costi in bolletta, diminuire in maniera importante.

Come risparmiare i costi in bolletta con la lavatrice

Prima di svelarvi il trucco menzionato in apertura, ci sono anche altri metodi per fare in modo di risparmiare in bolletta. Il primo passo è sicuramente quello di acquistare una lavatrice di alta classe energetica, il cui consumo sarà ridotto rispetto alle classi più basse. È vero, inizialmente l’apparecchio lo pagherete di più, ma ammortizzerete i costi in bolletta già dopo pochi utilizzi.

Il secondo passo è quello di non farla mai partire se non avete raggiunto il carico completo, capite bene quanto sia uno spreco di elettricità, far partire un programma completo o breve, per due magliette. Inoltre abbasserete i livelli di inquinamento dati anche dal consumo minore di detersivi. Tra i vari consigli che gli esperti rilasciano ai cittadini per cercare di risparmiare, c’è anche quello relativo alla manutenzione ordinaria, in quanto bisognerebbe compierla con costanza, per fare in modo che la macchina possa funzionare sempre nel migliore dei modi, evitando così sprechi e consumi inutili. Quindi, il filtro dovreste pulirlo con regolarità, così come effettuare almeno una volta al mese, un lavaggio a vuoto ad alte temperature, utilizzando ingredienti naturali, se consentiti dal marchio in questione, come aceto o bicarbonato, oppure i classici detersivi conosciuti come “cura lavatrice”.

Il consiglio per far crollare i costi in bolletta

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, ecco qual è il consiglio rilasciato in merito al crollo dei costi in bolletta, cambiando semplicemente questo nella vostra lavatrice. Da systemscue.it, hanno fatto un curioso esperimento e cioè hanno chiesto a ChatGPT, quale potrebbe essere il metodo migliore per risparmiare e per tutta risposta l’I.A. avrebbe risposto, suggerendo di azionare la lavatrice soltanto in alcuni orari, quando il consumo in bolletta è sempre minore, sempre ovviamente, se il vostro contratto elettrico lo consente.

Chi per esempio ha un contratto senza particolari restrizioni, poco importa quando accenderà l’elettrodomestico. Il suo consiglio comunque è stato quello di far partire il programma della lavatrice, tra mezzanotte e le sei del mattino, oppure da mezzogiorno alle quattordici del pomeriggio. Ebbene, ci teniamo a fare una piccola precisazione, da regolamento condominiale, i rumori intensi come lavatrice e lavastoviglie, sono per la maggior parte delle volte vietati dopo le 22, fino alle 7 del mattino successivo, per permettere a tutti i condomini, giustamente, di poter riposare, quindi vi invitiamo caldamente a rispettare gli orari di silenzio condominiali, in modo da evitare inutili screzi con i vicini.