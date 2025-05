Non è nella pentola: il sesto gatto è nascosto qui | Questo TEST visivo metterà in crisi la tua vista

Ecco un test visivo che metterà in crisi il vostro spirito di osservazione, in quanto il sesto gatto non lo vedono in molti. Tranquilli, ovviamente non è nella pentola, ma allora dove?

I test visivi sono un momento ludico che la maggior parte dei cittadini adora svolgere, quando ha voglia di prendersi una pausa dal tram tram giornaliero. In quei minuti ci si può distrarre e non pensare ai vari problemi che ci attanagliano, così come possiamo sviluppare il nostro spirito di osservazione, nonché affinare la nostra mente.

Poi ovviamente, quando i quiz riguardano gli animali, è normale che si ha ancora più voglia di risolverli, in quanto i loro musetti ci fanno venire voglia di farne molteplici. In questo particolare test, troviamo uno tra gli animali più belli, maestosi ed eleganti di sempre, ovviamente parliamo di lui, sua maestà il gatto.

Nel test visivo odierno, la richiesta è molto semplice: in quanti di voi hanno trovato il sesto gatto? Questo test molto gettonato in rete, ha mandato in crisi molti utenti, i quali temono che il felino possa essere nascosto nella pentola per questo non lo vedono, in realtà non è assolutamente lì dentro, allora dove?

Le regole da sapere prima di iniziare a cercare il sesto gatto

Avete un minuto di tempo per osservare questa immagine e trovare il sesto gatto che come sappiamo bene, sono sempre stati abili a nascondersi e mimetizzarsi. Vi diciamo subito che il micio non è nella pentola, ma allora dove? Ed è qui che entrate in gioco voi e il vostro spirito di osservazione, in quanto dovreste scrutare la figura dall’alto al basso e da destra a sinistra e cercare i dettagli che vi faranno trovare il gatto misterioso.

Come potete vedere quindi troviamo un micio tigrato alla sinistra della pentola, mentre al polo opposto, un gattino bianco, uno bianco e arancione e altri due tigrati. Il sesto amico è presente nell’immagine e se guardate bene potreste anche vederlo subito, soprattutto se sapete cosa e dove cercare, in base alle caratteristiche di questo piccolo e tenero felino. Allora, l’avete visto?

La soluzione al test visivo del gatto

Siamo curiosi di sapere, dopo avervi spiegato le regole, se in un minuto qualcuno di voi, il sesto gatto l’avete visto in questo test visivo. Come avrete potuto intuire, se avete dato la risposta esatta, il felino non si nascondeva nella pentola, come vi abbiamo anticipato in apertura. Ma allora dov’è?

Semplice, il micio nero in questione riesce a mimetizzarsi perfettamente sfruttando la parte buia della figura. Quindi il birbante si trovava alla destra della pentola, al fianco dei mici tigrati, nascosto dall’ombra della porta. Allora l’avevate visto? Non vi abbiamo riportato volutamente la soluzione anche in figura, per darvi modo di provare a vederlo dopo averla letta. Alla fine è una soddisfazione anche questa, no?