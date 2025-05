Ormai tutti sanno che nel cuore della Toscana vi è una PICCOLA SICILIA | Ai cannoli e cassatine preferiscono i cantuccini

Altro che prezzi da capogiro e viaggi lunghi decine di ore: adesso c’è la Piccola Sicilia che regala tante emozioni e mare azzurro.

Offre le stesse bellezze della grande regione sicula ma è meno gettonata e affollata.

Finalmente è stata scoperta la meta ideale per chi ama il mare, la cultura, il buon cibo.

Scopri la Piccola Sicilia e le sue molteplici attrazioni. Non vorrai più andare in vacanza altrove.

Prenota qui prima degli altri e goditi lo spettacolo di chiese ottocentesche, musei e aree naturali protette.

Piccola Sicilia, l’angolo di paradiso nel cuore del Bel Paese

L’estate è sempre più vicina e molti hanno già prenotato le loro ferie per assicurarsi un posto in prima fila lungo il bagnasciuga. Di certo le località balneari più gettonate sono le isole Sardegna e Sicilia, da sempre in pole position nella lista dei posti da vedere per chi sogna lunghe giornate tra tuffi e tintarella.

Non tutti sanno però che c’è una Piccola Sicilia anche un’altra zona d’Italia. Questa cittadina che sorge nel cuore del nostro stivale attira diversi visitatori, alla ricerca di borghi di mare diversi dal solito. Scopri di quale cittadina si tratta e preparati a restare di sasso. Non vorrai più andare da nessun’altra parte.

La meta che fa invidia alle maggiori isole italiane

Il posto magico di cui parliamo, come abbiamo anticipato, si trova proprio nel cuore del Bel Paese, ovvero il centro Italia e più di preciso in Toscana. Qui c’è una località che rappresenta una validissima alternativa alle mete mainstream e alle destinazioni balneari blasonate del Sud Italia. Non c’è solo un mare azzurro ma una ricca offerta di attività di intrattenimento, chiese antiche e musei. Stiamo parlando di Follonica, il Comune della provincia di Grosseto in Toscana, che sorge tra le Colline Metallifere grossetane.

Qui nella Maremma Toscana, oltre a trovare una grande Area Naturale protetta, i turisti possono visitare l’interessantissimo MAGMA, ovvero il Museo delle Arti in ghisa della Maremma, guardare gli spettacoli del teatro Fonderia Leopolda, visitare l’ex-Ilva, noto complesso siderurgico di Follonica. Inoltre, chi va in visita a Follonica può godere della bellezza del Parco naturale di Montioni, ideale per trekking e passeggiate dell‘aria aperta, immersi nella cornice dell’incontaminata area verde, che si estende per circa 700 ettari. Una visita a questo meraviglioso borgo toscano, detto, a ragione, piccola Sicilia è l’occasione ideale per scoprire la Chiesa di San Leopoldo, risalente al 1.800 e il casello idraulico, edificato nel XIX secolo, nonché gustare le prelibatezze del MeQ, il Mercato coperto di Qualità.