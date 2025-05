TI STANNO AVVELENANDO | Quello che i piccioni lasciano è un’arma invisibile, in 2 giorni i polmoni sono distrutti

Gli escrementi lasciati in giro dai piccioni sono molto pericolosi, in quanto possono portare problemi molto gravi alla salute dell’essere umano.

I piccioni sono volatili innocui e non pericolosi per la salvaguardia dell’essere umano. Sono essere viventi e come molti della loro specie si muovono in gruppo, in cerca di riparo e cibo. Non è difficile infatti vederli appollaiati tutti insieme, sopra di un cornicione di un palazzo.

Il problema di questi uccelli non riguarda loro, quanto i loro escrementi che possono produrre degli effetti devastanti per le superficie infestate. Così come quando prendono d’assalto balconi e terrazze dei cittadini, per non parlare del fatto, di quando decidono di creare un nido al loro interno.

Oltre a questo, c’è anche l’aspetto di pericoli che le loro feci possono rilasciare all’essere umano. È un’arma invisibile che giorno dopo giorno, potrebbe provocarvi della sintomatologia anche molto grave. Ecco di cosa parliamo.

Cosa succede se i piccioni si stabilizzano sul vostro terrazzo

Come dicevamo, i piccioni sono animali innocui, in quanto sono aggraziati come tutti gli uccelli che volano in cielo. Il problema principale però riguarda il fatto che questi volatili lasciano escrementi ovunque a base acida, i cui resti possono rovinare sia i pavimenti che le ringhiere, per non parlare dell’odore e del lato anti estetico rilasciato.

Molti, per evitare che questi animali prendano d’assalto balconi e terrazzi, soprattutto, prima che questi possano creare il nido, spruzzano repellenti naturali lungo tutti i bordi, in modo da non farli avvicinare, così come la disposizione di reti a barriere e spaventapasseri, possono essere un ottimo metodo per mandarli via per sempre. Ricordiamo che tutti quei metodi che potrebbero portare dolore, sofferenze e anche la morte ai piccioni non sono contemplati, per questo non ne parleremo in questo articolo. Ogni essere vivente merita rispetto, non soltanto l’essere umano.

Il problema invisibile rilasciato dai piccioni

I piccioni sono volatili con cui conviviamo ogni giorno, in quanto volano tra noi e tra le vie di paesi e città. Il problema sorge purtroppo con i loro escrementi, in quanto sono una sorta di “arma invisibile” che giorno dopo giorno, potrebbero portare svariate malattie all’essere umano. Come riportano da inran.it, le malattie in questione sono salmonella, ornitosi e infezioni respiratorie, tra le tante. Inoltre, quando le feci si seccano, le particelle che si vengono a creare contaminano tutto e rovinano ogni cosa che gli capita a tiro.

Per questo motivo, dovreste rimuovere e pulire questo materiale, ma seguendo determinate direttive. In primis, indossate sempre guanti usa e getta, mascherina, abiti da lavoro, scarpe chiuse e occhiali protettivi. Secondo, cercate di rimuovere le parti più grosse con una spatola e senza smuovere troppo, raccogliete tutto con scopa e palette. Terminate poi la pulizia versando sulle superfici acqua calda e detersivo per i pavimenti o bicarbonato e con una spazzola a setole dure, pulite bene, eliminando ogni singolo residuo: una volta terminato, sciacquate tutto con acqua pulita e lasciate asciugare per bene.