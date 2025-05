Ultim’ora, Firenze cede una NUOVA provincia in Toscana | Più di 200.000 persone non tifano più Viola né chiamano lo 055

Cosa vuol dire che Firenze ha ceduto una nuova provincia in Toscana, con i cittadini che non tifano più né Viola né chiamano lo 055?

La cartina geografica nel corso dei decenni ha cambiato diverse collocazioni e appartenenze, portando così ricordi offuscati nella mente di chi ha studiato prima e di chi studia adesso. Per esempio i nostri nonni si ricorderanno alcuni aneddoti che a noi saranno estranei, così come il cambio di province e capoluoghi.

Per farvi un esempio, non tutti si ricorderanno che Torino, oltre a essere capoluogo del Piemonte, in passato, precisamente nel 1861 era la Capitale italiana. Prima di lasciare poi lo scettro a Roma, come a oggi sappiamo.

Oltre a questo cambiamento, ancora si parla di quella nuova provincia della Toscana, ceduta da Firenze. Ecco cosa sappiamo in merito.

Cosa sapere su Firenze

Firenze, capoluogo della Toscana, è stata definita come la “Culla del Rinascimento”. La quale grazie al grande patrimonio culturale, storico e artistico di cui è immersa, è diventata una città iconica di bellezza e arte in tutto il mondo. Tant’è che capita di sovente che all’estero quando sentono che siamo italiani, ci chiedono subito se siamo di Firenze. Anche perché di meraviglie da visionare ce ne sono moltissime. Come per esempio la galleria degli Uffizi, la galleria dell’Accademia, il Duomo, il David di Michelangelo e molto altro ancora.

Per questo motivo questa iconica città è stata eletta come una delle più belle d’Italia. Per la quale ci vorrebbe almeno una settimana a disposizione per poterla visitare tutta in maniera approfondita, per non parlare dei manicaretti tipici locali famosi ovunque. Ovviamente anche gli altri luoghi della Toscana sono mete importanti da inserire nel proprio itinerario, quando si decide di andare in vacanza in questa regione, visto che offre tutto quello che un turista, italiano o straniero cerca. Cibo buono, paesaggi mozzafiato, opere d’arte commoventi, borghi medievali da scrutare e spiagge da sogno.

La provincia che è passata da Firenze alla Toscana

Come dicevamo, Firenze è sicuramente la meta principale del vostro viaggio in Toscana da dover vedere. Dopo questa città meravigliosa, dovreste vedere anche le altre province, tra cui quella di Prato (e di tutte le città in provincia di quest’ultima), la quale dal 1992 si è scorporata dalla città fiorentina, diventando la settima provincia toscana per numero di abitanti.

Quando eravamo ragazzi e la professoressa ci chiedeva cosa guardare a Prato, i più simpatici della classe se ne uscivano sempre con la stessa battuta: “il bosco”. Perla che veniva tra l’altro tramandata di generazione in generazione. Adesso che siamo cresciuti però, a questa domanda possiamo rispondere in maniera più profonda. In quanto, in questo luogo dalle molteplici sfaccettature dove l’arte del tessile si sposa con i monumenti antichi e l’arte contemporanea, possiamo dire: la Cattedrale di Santo Stefano, la Piazza Duomo, il Castello dell’Imperatore, la Piazza Mercatale, il Museo del Tessuto e molto altro ancora.

Per non parlare dei prodotti tipici racchiusi nella loro tradizione enogastronomica che fanno venire l’acquolina in bocca non soltanto a tutta Italia ma anche nel resto del mondo. Come per esempio la mortadella IGP, le pesche di Prato, i cantuccini con la mandorla, arrivando tra i tanti, al Carmignano DOCG.