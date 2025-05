Viaggeremo in piedi come bestiame | C’è chi lancia la nuova “classe umiliazione”, con 5 euro giri tutto il mondo

L’opinione pubblica si divide per i posti in piedi, in quanto c’è chi adora l’idea di pagare 5 euro per girare il mondo e chi invece reclama il diritto di sedersi. Ecco che cosa sta succedendo.

Quando dobbiamo viaggiare che sia in auto, in treno, in pullman o in aereo, tutti hanno uno scenario comune e cioè quello di più o meno cittadini che seduti, ne approfittano per schiacciare un sonnellino, leggere, ascoltare musica o anche guardare la televisione portatile, ovviamente parliamo del discorso passeggeri.

Chi guida il mezzo dovrà essere concentrato su cosa vede davanti che sia la strada o il tappeto di nuvole, rispettando le varie norme di sicurezza e soprattutto evitando di concentrarsi su altro, che sia lo smartphone o il monitor di un pc, per tutelare la sua di sicurezza e quella dei passeggeri.

A prescindere da questo, se vi dicessimo che la prossima volta potreste dover viaggiare in piedi, cosa ne pensereste? La nuova idea ha diviso l’opinione pubblica, ecco perché.

La perplessità dei passeggeri

Prima di parlarvi nel dettaglio di questa nuova indiscrezione che circola in rete da diversi giorni, volevamo iniziare riportandovi le impressioni dei passeggeri a questa nuova proposta. Come si intuisce dal titolo di apertura, si potrebbe presto passare dal viaggiare seduti allo stare in piedi. A questa rivelazione, l’opinione pubblica si è divisa, con chi ha apprezzato il fatto che per viaggiare potrebbero volerci anche solo 5 euro, in base alla destinazione scelta e chi invece mostra perplessità.

La prima preoccupazione riguarda la sicurezza, in quanto, anche se sottoposti a regolari controlli in rispetto delle normative internazionali, c’è chi teme che in caso di pericolo questa nuova sistemazione non garantirebbe livelli di protezione adeguati, così come sono messe in discussioni anche problemi di accessibilità, in quanto anziani, disabili e chi presenta problemi di salute, potrebbe essere escluso da questa modalità di volo. Infine l’ultimo punto riguarda la possibilità di portare o meno il bagaglio a mano, non essendoci più la cappelliera a disposizione, come riportano da ispacnr.it.

Viaggiare stando in piedi

Come riportano da ispacnr.it, ci potrebbe essere in un futuro, non troppo lontano visto che si parla già del 2026, una nuova modalità di volare, in quanto i posti a sedere potrebbero essere sostituiti con posti in piedi, aumentando così la capacità del numero di passeggeri che potrebbero volare in aereo. In pratica, potrebbero essere sistemati dei sedili “semi-sospesi”, che farebbero viaggiare i passeggeri in posizione verticale, potendosi appoggiare ma non sedere.

Come dicevamo, non tutti hanno preso la notizia nel migliore dei modi. Non ci resta quindi che attendere ulteriori e futuri sviluppi in merito. A voi piacerebbe viaggiare in piedi? Per ora sembra essere un’ipotesi, poi si vedrà.