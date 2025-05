Ho portato gli scontrini e mi hanno dato 500€ | CAF e commercialisti lo sanno, ma non te lo spiegano mai così: questa è la procedura

Non tutti sanno la procedura corretta in merito agli scontrini da portare al Caf o dal commercialista, rischiando di non prendere il rimborso in caso di errore.

Come capita ogni anno in questi mesi, i cittadini devono prepararsi a presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi canonici, rivolgendosi al Caf, o dal commercialista o in modo autonomo, seguendo l’apposita indicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il motivo per cui molti temono questo momento è per il dover raccogliere tutti i documenti necessari, da presentare poi in sede di dichiarazione, nella maniera corretta, affinché si possa poi sperare di ottenere un rimborso anche di 500€.

Non tutti sanno però che c’è una procedura ben precisa per selezionare gli scontrini e scegliere quali si possono inserire nel modello 730 e quali no. Non tutti lo spiegano però.

L’importanza di conservare gli scontrini

Quando parliamo di dichiarazione dei redditi, i primi documenti che cerchiamo sono gli scontrini fiscali che attestano prestazione mediche, visite e acquisto di farmaci. Con l’aumento radicale che abbiamo visto arrivare nel corso degli ultimi anni, è normale che ogni rimborso è ben accetto per far tirare un sospiro di sollievo ai contribuenti.

Se la procedura viene svolta correttamente, inserendo i dati corretti nel modello 730, i contribuenti potranno recuperare una parte delle spese sostenute inerenti alla sfera della salute, arrivando anche a 500 euro, elargiti dall’Agenzia delle Entrate. Il meccanismo è abbastanza semplice ma ovviamente bisogna conoscerlo in maniera precisa per poter ottenere quello che vi spetta in merito alle spese mediche e farmaceutiche sostenute durante l’anno.

La procedura corretta per ottenere il rimborso

Per ottenere quei 500€ di rimborso, dovrete presentare la corretta dichiarazione dei redditi, allegando gli scontrini tra la documentazione necessaria, per poi procedere alla compilazione del modello 730, in maniera autonoma o direttamente con l’intermediazione del Caf o del commercialista.

In merito alle spese sanitarie, dovrete raggruppare: scontrini e fatture intestate a nome di chi presenta la dichiarazione, con indicato il codice fiscale e il totale speso, con la relativa intestazione e descrizione; le ricevute di pagamento per visite mediche o trattamenti specialistici e la documentazione medica che giustifichi le spese sostenute. Il rimborso ottenuto, può essere un valido aiuto per alleviare il peso economico affrontato dai singoli cittadini o dalle famiglie, in modo da convincere i cittadini a sottoporsi alle cure previste per il proprio benessere, visto che la prevenzione è l’arma migliore per contrastare le molteplici malattie e disturbi che potrebbero sopraggiungere improvvisamente.