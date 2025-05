Toscana, addio alla malattia “furbetta” | Arriva il sistema che incastra i finti degenti, il datore ti scopre dal suo pc

Cosa vuol dire che in Toscana ci sarà un sistema che incastrerà la malattia “furbetta”, dove il datore di lavoro capirà tutto dal suo pc?

In Italia, quando un dipendente, pubblico o privato, si ammala, ha diritto a ricevere un’indennità di malattia che gli consente di stare a casa per curarsi, senza perdere il posto di lavoro, come succedeva all’epoca dei nostri nonni o bisnonni.

Una volta che il medico di base ha constatato la diagnosi, inoltrerà un certificato all’INPS, nel quale sarà riportato il periodo dove il dipendente potrà stare a casa. In alcune fasce di orario, il lavoratore dovrà stare obbligatoriamente a casa, in quanto l’ente o il datore di lavoro potrà mandare un controllo.

Il buono e il cattivo ci sono in tutti i settori e quindi da una parte c’è chi sta realmente male e dall’altra c’è chi fa finta per godersi magari il weekend lungo senza andare a lavorare. A tal proposito, in Toscana si parla di un metodo per cui il datore di lavoro potrà scoprire la malattia “furbetta” che alcuni lavoratori chiedono, attraverso un nuovo metodo.

I diritti e doveri del lavoratore nel periodo di malattia

Come dicevamo, il diritto alla malattia è inviolabile per il lavoratore, nessuno titolare potrà impedirla o andare a casa a recuperare il lavoratore, come abbiamo letto mesi fa in alcune notizie di cronaca. Ovviamente il lavoratore non ha solo diritti ma anche doveri, in quanto, dovrà rispettare gli orari in cui stare a casa e non potrà rifiutarsi di non ricevere il controllo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Qualora la persona addetta non dovesse trovare il lavoratore a casa in quegli orari e nel momento in cui la persona non possa dimostrare un motivo valido per la sua assenza, l’indennità sarà annullata e il lavoratore non sarà coperto a livello di retribuzione e in alcuni casi potrebbe anche perdere il lavoro. Chiarito questo punto, come mai in Toscana si parla di un metodo che renderebbe più facile l’individuazione dei “furbetti” che prendono la malattia anche quando non stanno male?

Il nuovo sistema per la malattia

Qual è questo nuovo sistema che in Toscana incastrerebbe i detentori di malattia “furbetta”, grazie al quale, il datore di lavoro controllerebbe tutto dal pc? Ebbene, come riportano da brocardi.it, non soltanto in Toscana ma in tutta Italia, dal 15 maggio 2025, è cambiato radicalmente il sistema INPS per il quale il datore di lavoro potrà richiedere le visite fiscali, sia nel settore privato che pubblico, inviando la richiesta semplificata direttamente accedendo al portare in tempo reale, dal suo computer.

Gli basterà selezionare i certificati di controllo direttamente dagli attestati di malattia, senza dover più inserire manualmente i dati. Attraverso il servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/polo unico”, i datori di lavoro potranno inserire le domande in modo semplificato per: generare le richieste singole o multiple; sfruttare i dati già caricati nel sistema; verificare lo stato delle varie richieste e correggere in maniera tempestiva gli eventuali errori.