Addio patente, a 75 anni ti fanno spegnere la macchina e accendere il deambulatore | Da domani tutti in Taxi

Veramente a 75 anni dovrete dire addio alla patente di guida e per viaggiare dovrete prendere taxi e mezzi pubblici? Facciamo chiarezza.

Sono anni che in rete circolano voci su di un imminente stop dopo una certa età, per quanto riguarda la possibilità di rinnovare o meno la patente. Anche perché sono diversi i fattori per cui, questo discorso potrebbe essere plausibile.

Dopo una certa età, per quanto una persona possa cercare di mantenersi giovane il più possibile, facendo anche esercizi cognitivi per ritardare il più possibile un ipotetico decadimento a livello mentale, è naturale che i riflessi, le forze e anche il pensiero logico possano essere più rallentati rispetto a quando si aveva 20 anni. È un procedimento biologico a cui tutti prima o dopo arriviamo.

Nonostante le continue smentite, l’indiscrezione emersa recentemente, potrebbe invece far rivalutare la situazione, arrivando così dai 75 anni in poi a dover prendere un taxi o un pullman, per spostarsi. Cerchiamo di capire perché si parla di addio alla patente.

Il rinnovo della patente in Italia

A oggi, secondo le attuali disposizioni del Codice della Strada, il rinnovo varia in base all’età, ma non si parla di stop, se i requisiti richiesti dal medico legale sono presenti, come vista, prontezza di riflessi e così via. Quando questi requisiti vengono a mancare, ma a prescindere dall’età, si potrebbe perdere l’idoneità alla guida, come quando sopraggiungono problemi psicologici per esempio.

A ogni modo, per il momento, fino ai 50 anni di età, il rinnovo della patente avviene ogni 10 anni; tra i 50 anni i 70 anni, ogni cinque anni; dai 70 anni agli 80 anni, ogni tre anni e infine dopo gli 80 anni, ci si deve presentare alla visita per il rinnovo, ogni due anni. Questo vale per la patente B, per gli altri tipi di patente potrebbero esserci modifiche e altri requisiti. Il sistema italiano attuale quindi, non prevede limiti anagrafici, bensì controlli ed esami specifici sempre più frequenti, affinché la sicurezza alla guida per il conducente e per gli altri, sia sempre garantita.

Il limite di età per il rinnovo della patente

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, analizzato il fatto che a oggi non sono previsti limiti di età per ottenere il rinnovo della patente, perché allora di recente si parla di uno stop che potrebbe sopraggiungere dopo i 75 anni, che porterebbe i cittadini a doversi muovere con taxi e mezzi pubblici?

Ebbene, come leggiamo da mobilitasostenibile.it, il Ministero dei Trasporti, starebbe vagliando un possibile intervento normativo in tal senso, anche se a oggi non esiste nessuna legge in merito, per garantire una sicurezza maggiore a livello stradale. Visti i vari dati raccolti negli ultimi anni che metterebbero in luce aumenti significativi di incidenti, proprio causati da passeggeri di una certa età, qualcosa potrebbe smuoversi.

In alcuni Paesi infatti, queste restrizioni sono state già avviate, non si sa quindi se anche in Italia, a breve o in futuro, possa arrivare uno stop in tal senso o meno. Si parlerebbe di un limite massimo entro i 75 anni, che potrebbe essere in linea con le informazioni recenti, lette su it.finance.yahoo.com, dove entro il 2060, è stato stimato che l’età pensionabile potrebbe slittare addirittura ai 74 anni. Ovviamente per il momento sono solo supposizioni e non c’è nulla di fatto, non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi in merito.