Sembra BEVERLY HILLS e invece è un luogo pazzesco in Toscana | Il pontile è il pezzo forte, andarci d’estate sarà obbligatorio

Qualcuno la chiama la Beverly Hills toscana, in quanto il suo panorama mozzafiato e il suo pontile, la rende la meta perfetta per l’estate.

Ci sono quei luoghi iconici che molti vorrebbero poter visitare almeno una volta nella vita. Purtroppo non sempre uno ci riesce, soprattutto con quelle mete all’estero il cui biglietto non possono permetterselo tutti.

Per citarne qualcuna: abbiamo il Giappone, l’Australia, arrivando a Beverly Hills. Quest’ultima è la città presente nella contea di Los Angeles in California, famosa sicuramente per il suo tipico stile lussuoso che tanto piace alle varie star di Hollywood, per non parlare dell’iconica via dello shopping, Rodeo Drive.

Eppure, anche in Italia abbiamo la nostra piccola Beverly Hills, ed è in Toscana, dove resterete incantati non soltanto dal suo panorama mozzafiato ma anche dal suo pontile, il pezzo forte di questo luogo molto gettonato per l’estate.

Perchè andare in questa Beverly Hills toscana

Nel mentre che risparmiate i soldi per visitare la vera Beverly Hills, sfilando tra le vie dove i più grandi attori sono passati, potreste andare a visitare un altro luogo eccezionale, tutto made in Italy, che merita lo stesso luccichio negli occhi di quando si acquista il biglietto per la meta estera. Detto ciò, in questo luogo toscano, non potete assolutamente non andare a vedere la Ruota Panoramica, alta più di 32 metri disponibile fino al 31 agosto e situata proprio sul lungomare, passando poi per il famoso Pontile, di cui vi abbiamo accennato nel titolo di apertura, che è stato definito come uno tra i più belli della Versilia.

Per chi ama il mare, non può assolutamente non andare in questo luogo e osservare il panorama sia al mattino, facendo magari colazione con vista mare e al tramonto, mentre fate aperitivo con gli amici.

Dopo il ponte, è ovvio che la loro spiaggia, è la meta successiva da visitare, camminando a piedi nudi tra quella spiaggia fine adatta a tutti, che vi farà sentire ancora di più in vacanza e tra una passeggiata e l’altra, non potrete non proseguire verso quel famoso mercato presente il giovedì e la domenica lungo tutta la passeggiata. Inoltre, fino ad agosto direttamente sul Lido, ci saranno delle serate adibite al cinema in spiaggia dove verranno proiettati diversi film per concludere ancora meglio la serata.

La prossima meta estiva in Toscana

Sapevate che esiste la piccola Beverly Hills tutta toscana che vi farà rimanere a bocca aperta per la bellezza dei suoi luoghi, pontile in primis? Se quest’anno non sapete dove andare in vacanza, prenotate già da adesso al Lido di Camaiore. Dove potrete rilassarvi in luoghi con vista sulla spiaggia e fare passeggiate ricche di ristoranti e negozi vari.

Questo lido con la sua bellissima spiaggia è situato nel centro storico di Camaiore ad Amena. Questa località ha acquistato molta popolarità per la sabbia dorata e fine, per non parlare della vista panoramica delle sue colline, delle piazze artistiche, delle fontane e dei giardini.