Tra Pisa e Firenze si cela la PICCOLA MURANO in Toscana | Qui il vetro è il pezzo forte, guai a non visitarla a breve

Nel tuo prossimo viaggio in Toscana non può mancare questa bellissima località, considerata la piccola Murano. Ecco dove si nasconde

Ancora una volta la Toscana ci regala luoghi incantevoli dove poter ammirare capolavori unici famosi in tutti il mondo.

Oltre Firenze, capoluogo della regione e culla del Rinascimento, in questa terra esistono dei posti davvero unici che non possono mancare nella lista delle tappe da visitare.

In particolare tra Pisa e Firenze si trova una cittadina contemporanea ricca di storia e lunghe tradizioni tutte da scoprire.

Esplorare questo luogo incantevole vuol dire immergersi in un’esperienza unica in cui storia, arte e artigianato si fondono alla perfezione.

Una piccola Murano in Toscana

Nel cuore della Toscana e lungo il corso dell’Arno, si nasconde una terra, città natale di celebri personaggi come Leonardo da Vinci, Giovanni Boccaccio e, non ultimo Jacopo Carucci, esponente della ‘maniera moderna’, meglio conosciuto come il Pontormo, dove il suo estro prese forma. Sempre in questo luogo, nel 1260 si svolse il Concilio Ghibellino in cui, all’indomani della battaglia di Montaperti, Farinata degli Uberti, che compare nel Canto X dell’Inferno nella Commedia di Dante Alighieri, difese Firenze dalla distruzione. Stiamo parlando della splendida Empoli.

Questa città è famosa in tutto il mondo per il vetro verde, da secoli il suo prodotto simbolo. Fino a qualche decennio fa, la manifattura vetraria produceva oggetti in vetro artistico o da tavola che hanno fatto storia. Oggi è possibile osservare questa produzione empolese e ripercorrere la storia attraverso gli oggetti e le storie che compongono il percorso espositivo del MuVE, il Museo del Vetro di Empoli. Non mancano poi diverse vetrerie che ancora oggi realizzano oggetti di uso quotidiano e ornamentale di pregevole fattezza.

Dalla storia più lontana alla buona tavola

A Empoli è possibile toccare con mano la lunghissima storia della terra visitando l’imperdibile Museo Civico di Paleontologia. Qui sono presenti cinque sale a tema ognuna delle quali affronta le principali ere che hanno lasciato il segno sul Pianeta, tra fossili, grandi dinosauri e percorsi tattico-sensoriali. Il museo dedica una speciale attenzione ai cambiamenti avvenuti in particolare in Toscana e nel Valdarno, raccontandone l’evoluzione paleo-ambientale.

Da non perdersi poi la cucina di Empoli che serve piatti tipici della tradizione toscana, come la ribollita e la saporita cacciagione, ma ci sono due prodotti che vedono in questo territorio il loro essere unici: il carciofo empolese e il vino Bianco dell’Empolese DOC. Inoltre, il vino, prodotto nelle campagne di Empoli e del circondario, fino a Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino, prevede nella DOC anche il dolce Vin Santo.