Da Mediaset alla favola in Toscana | Ecco le 5 cose che NESSUNO ti ha detto sul matrimonio dell’anno

Hai sempre sognato un matrimonio da favola? Allora devi assolutamente conoscere questi segreti.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare sui social e non solo, del matrimonio dell’anno di una coppia nota televisiva.

I giovani innamorati, hanno infatti attirato l’attenzione di fan e media, con il loro evento che ha scatenato un vero e proprio delirio online.

A colpire in particolar modo è stata la scelta di una location molto suggestiva e affascinante che ha lasciato tutti senza parole per la bellezza.

Si tratta di un posto da sogno, nel verde delle colline pisane al centro delle più belle città della Toscana quali Pisa, Lucca, Firenze, Siena e Livorno. Ma non solo, arendere unico il loro matrimonio ci sono altri segreti che devi assolutamente conoscere.

Il matrimonio da favola in Toscana

Il loro amore è iniziato nel famoso dating show “Uomini e Donne” e ancora oggi continua a far sognare milioni di fan. Stiamo parlando di Andrea per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, tronista lui e corteggiatrice lei. Si sono conosciuti nel 2019 all’interno del programma dove Andrea, inizialmente scettico, ha trovato una connessione profonda con Arianna. I telespettatori da subito però, hanno potuto percepire il legame speciale che si stava formando. Questo incontro ha portato alla nascita della loro bambina e al loro bellissimo matrimonio sabato 24 maggio.

Arianna ha indossato un abito elegante e semplice, che esaltava la sua bellezza naturale. La scelta di un vestito sobrio ha sorpreso molti, dimostrando che la vera eleganza non ha bisogno di eccessi. La celebrazione è proseguita con una festa all’aperto, caratterizzata da un’atmosfera conviviale e da birre artigianali, un tocco originale che ha reso l’evento ancora più memorabile.

I Cinque segreti che devi assolutamente conoscere

Come anticipato all’inizio, uno dei primi segreti che ha reso il matrimonio di Andrea e Arianna indimenticabile, è stata la loro location fuori dal comune. I due infatti hanno scelto Valle di Badia, a Buri, in provincia di Pisa. Punto strategico per l’arrivo dei parenti dalla Liguria, terra nata di lei e dall’Emilia Romagna, terra d’origine di lui. Valle di Badia, è una prestigiosa location che nasce dall’accurato recupero di un antico borgo risalente ai primi anni del 1700, progettato e voluto dai proprietari nel rispetto delle originarie caratteristiche rurali e dei tradizionali valori paesaggistici per rievocare ed offrire la tranquillità, i colori ed i sapori del passato.

A questo poi si aggiungono altri quattro segreti che sono stati la chiave di un matrimonio così bello: gli ospiti graditi e la presenza della piccola Allegra che ha avuto un ruolo significativo nel giorno più importante della vita dei suoi genitori. Tenere la loro bambina fra le braccia ha rappresentato un simbolo di unità e amore incondizionato, commuovendo tutti gli invitati. Segue poi una bella giornata di sole e infine forse il più importante, il loro legame. Un messaggio di speranza in un mondo in cui l’amore autentico può sembrare sfuggente.