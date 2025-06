Nel cuore di Grosseto si nasconde il BORGO DEI PRINCIPINI | Qui anche un’offesa diventa nobile, quasi un complimento

Un borgo bellissimo in provincia di Grosseto lascia tutti senza parole per la sua nobile bellezza.

Nel nostro Paese sono davvero moltissimi i borghi storici che è possibile visitare. In particolare, quelli toscani, sono indubbiamente tra più apprezzati.

La Toscana infatti, è ricca di questi piccoli gioielli dove arte, storia e tradizioni si fondono alle perfezione e dove il tempo sembra essersi fermato.

In particolare, in questa meravigliosa terra, si nasconde nel cuore di Grosseto, un borgo che già dal suo nome si percepisce l’incanto e la magia che lo circondano.

E’ inoltre, una celebre meta di vacanza in estate, particolarmente amata per il suo bellissimo mare e per la grande pineta che costeggia tutto il litorale.

Un borgo dalla bellezza reale

E’ ormai conosciuta ed apprezzata da molti per le sue invidiabili caratteristiche di località piccola, tranquilla e ideale famiglie con bambini. E’ il luogo perfetto per coloro che amano la lunghissima spiaggia di sabbia fine, il mare pulito e rinfrescante (Bandiera blu da sempre), l’ombra della verde pineta che circonda ogni costruzione, la possibilità di spostarsi a piedi o in bicicletta in sicurezza. La spiaggia è attrezzata con lettini, ombrelloni e stabilimenti, ma ha anche un grande tratto libero. Stiamo parlando della bellissima Principina a Mare, il favoloso borgo nonché frazione di Grosseto.

Il suo nome “Principina” deriva dal fatto che gran parte della pineta costiera in prossimità dell’ultimo tratto del fiume Ombrone, sulla riva destra, era la dote di una principessa della numerosa famiglia Corsini di Firenze, intorno al XVIII secolo.

Cosa non devi perderti in questo bellissimo borgo

Principina a Mare è un borgo giovane e vivace, ricco di hotel, campeggi e residence, molto frequentata in estate per il suo meraviglioso mare. Trovandosi nel cuore della Maremma, Principina a Mare offre moltissime attività all’aria aperta e a contatto con la natura, scuole di vela, di kitesurf, di windsurf, ma anche possibilità di dedicarsi ad escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Principina a Mare è il borgo più “giovane” di Principina Monte, entrambi nel comune di Grosseto.

Qui il turista può scegliere tra una vacanza “tutto mare” all’insegna del relax, prendendo la tintarella in uno stabilimenti balneare attrezzato o nella pulitissima spiaggia libera, divertendosi con uno dei tanti sport acquatici praticabili quali vela, kitesurf, moto d’acqua, oppure dedicarsi alle escursioni a piedi e a cavallo nella Maremma. Principina a Mare dista inoltre pochissimi chilometri dalle più blasonate località sulla costa della Maremma, Punta Ala, Talamone e Castiglione della Pescaia.