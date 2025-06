A circa 40 km da Firenze si nasconde la vera CITTÀ DELL’ARTE in Toscana | Te ne andrai via in lacrime, l’emozione è troppa

La vera città dell’arte si trova in Toscana a circa 40 km da Firenze. Ecco dove andare questa estate se volete emozionarvi veramente.

Come succede praticamente ogni anno in questi periodi, sono molti gli italiani che iniziano già a pianificare le prossime vacanze estive, sia in merito al luogo che alle offerte attualmente attive. Infatti, capita spesso che in agenzia di viaggio vi possano ancora proporre prezzi stracciati per soggiorni in alta stagione.

Infatti più aspettate e più i prezzi saliranno, in vista anche dell’arrivo delle vacanze, per cui è normale che l’offerta tenderà ad aumentare in determinati giorni e luoghi. Ci sono mete sicuramente più costose di altre e non è raro che capiti che un soggiorno in una meta turistica italiana in un determinato periodo sia più costosa di una all’estero.

Per questo motivo, se il lavoro ve lo permette, fareste meglio a pianificare le ferie con largo anticipo se è il risparmio quello che state cercando. A ogni modo se quest’anno non avete idee, ecco dove potreste andare in vacanza: nella città dell’arte in Toscana a circa 40 km da Firenze, lo stupore è assicurato.

Come arrivare nella città dell’arte

Se quest’anno volete visitare la Toscana e godervi le vostre due settimane di ferie immersi nella bellezza di quei luoghi storici e culturali, spaziando anche tra camminate immerse nel verde, alternate a qualche tintarella nelle loro spiagge da sogno, avete scelto la località giusta. Tutto quello che viene richiesto da una vacanza e molto di più, lo potrete trovare in un’unica regione. Inoltre, nel vostro itinerario non potrete assolutamente non inserire quella che è stata definita come la città dell’arte.

Si trova a circa 40 km da Firenze e non è difficile da raggiungere, visto che potrete arrivarci sia da Pisa che da Livorno, proseguendo sulla strada di grande comunicazione SGC FI-PI-LI. A ogni modo, se muniti di navigatore, vedrete come questa location sarà facile da raggiungere e non solo, avrete una vasta scelta per il pernottamento. Potrete prenotare sia nel centro della città e avere tutto a “due passi”, che spostarvi di qualche chilometro e scegliere uno tra i vari agriturismi, ville, case di campagne, antichi poderi e casali che vi restituiranno giornate di relax immerse nello splendore del verde, spesso dotate anche di piscine e ristoranti con tipici piatti locali.

Dove andare in Toscana in vacanza

Adesso che sapete come arrivarci e dove alloggiare, vi sveliamo dove si trova questo luogo meraviglioso, etichettato come la città dell’arte in Toscana a poco più di 40 km da Firenze. Vi emozionerete tantissimo già solo per il nome, in quanto parliamo del comune di Vinci, immerso nelle campagne fiorentine e luogo natale del grande genio rinascimentale, nonché artista e inventore poliedrico, Leonardo Da Vinci.

Tutto in questo comune ricorda il grande genio, in quanto tutto ha a che fare con lui, dai nomi degli alberghi alle mete da visitare. Infatti, nel vostro itinerario dovrete inserire sicuramente la casa natale di Leonardo, nonché il museo a lui dedicato, la biblioteca Leonardiana e quelle strade che hanno ispirato il genio nelle sue creazioni. Tutto questo e molte altre informazioni sul luogo, potrete reperirle sul sito toscana.info, dove potrete visionare anche le disponibilità nelle date selezionate.