Non é l’isola d’Elba, la spiaggia PIÙ BELLA della Toscana si trova in questo posto | Ci vai ad agosto e compri casa in 10 giorni

Se non si trova all’isola d’Elba la spiaggia più bella della Toscana, allora dove? Puoi andarci ad agosto e comprare casa addirittura in 10 giorni.

L’Italia è uno degli Stati più belli di sempre e non lo diciamo solo perché siamo di parte, ma perché qui da noi è possibile ammirare bellezze di ogni genere e fare soprattutto vacanze sempre diverse.

Si può infatti optare per le vacanze al mare, in montagna o nelle città storiche, così come svolgere molte attività divertenti, come per esempio tra le spiagge di Rimini. Ovviamente non stiamo dicendo che gli stati esteri non siano altrettanto belli, più che altro vi stiamo consigliando di organizzare i vostri viaggi in maniera varia, sia oltre confine che anche in patria, cercando di vedere ogni meraviglia presente in Italia, da nord a sud.

Oggi vogliamo parlarvi di quella che è stata considerata la spiaggia più bella della Toscana e non stiamo parlando dell’isola d’Elba, ma allora dove? Molti dopo esserci stati in agosto, hanno comprato casa in 10 giorni e non se ne sono più andati.

Cosa vedere all’isola d’Elba

Oltre al luogo di cui vi parleremo a breve, nel vostro itinerario estivo, se avete deciso di recarvi in Toscana per le vacanze, dovrete assolutamente inserire anche l’isola d’Elba, la cui bellezza vi lascerà senza fiato. Questo luogo infatti è molto interessante non soltanto dal punto di vista paesaggistico ma anche storico, architettonico e geologico: passiamo dalle spiagge una diversa dall’altra ma che si affacciano sempre su quei panorami incantevoli, nonché i siti archeologici, i musei, le fortezze e le miniere accattivanti.

L’Elba è famosa tra l’altro per le spiagge di Cavoli, Innamorata, Fetovaia, le Ghiaie e Secchetto, ma oltre a queste, anche gli altri numerosi litorali sono accessibili quasi tutti dalla costa ma se è il panorama che volete osservare, allora dovrete salire fin su al Monte Capanne. In questo luogo potrete quindi ammirare il panorama, immergervi nelle location storiche e rilassarvi sulle loro spiagge.

Dov’è la spiaggia più bella della Toscana

Come se all‘isola d’Elba non restaste già senza fiato per quelle spiagge e per quel panorama emozionante, in Toscana è un altro il luogo che possiede quella che è stata eletta come la spiaggia più bella della regione.

Come riporta untrolleyperdue.it, la spiaggia più suggestiva del Monte Argentario si trova a Cala del Gesso. Situata sulla costa ovest del promontorio dell’Argentario questo piccolo paradiso tutto toscano vi restituirà una sabbia fine dove camminare a piedi nudi e quelle acque cristalline che vi aiuteranno a staccare completamente dalla frenesia di tutti i giorni. Cala del Gesso deve il suo nome alle antiche cave proprio di gesso un tempo attive e oggi protetta da alte scogliere e da una fitta vegetazione dove rilassarsi.