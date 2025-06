Non tutti sanno che il BORGO più BELLO della Toscana é questo | Molti lo ignorano e intanto i francesi hanno già prenotato fino al 2027

Il borgo più bello della Toscana è proprio questo, ma non tutti lo sanno in patria, mentre i turisti stranieri prenotano per le prossime stagioni estive.

Capita spesso che i cittadini si concentrino maggiormente su quelle mete più gettonate, quelle dove vanno tutti, per dirla in parole semplici e ignorano totalmente la presenza di altre location dal panorama mozzafiato. Proprio questi potrebbero lasciarli piacevolmente sorpresi.

Per questo motivo fareste meglio a fare una ricerca approfondita dei vari luoghi presenti in Italia o all’estero, dipende da dove ricade la vostra attenzione. Bisogna cercare anche altre mete, che molto spesso le conoscono di più i turisti stranieri che gli italiani.

È un classico esempio questo luogo toscano, considerato il borgo più bello della regione, di cui molti ne ignorano l’esistenza. Facciamo chiarezza in merito.

Un borgo poco conosciuto ma molto apprezzato

Come riportano da menshealth.com, in provincia di Arezzo, quasi al confine con l’Umbria, si trova quello che da molti è stato definito come il borgo più bello della Toscana. Anche se note classifiche non lo tengono ancora in considerazione, premiando maggiormente quei centri abitati più gettonati. Il pregio probabilmente di questo luogo è quello di non essere ancora inserito da tutte le mappe turistiche. Restituisce quindi un’atmosfera ancora autentica e soprattutto di pace, non essendoci molto movimento.

Questo è il luogo ideale per rilassarsi dalla frenesia della città e visitare in totale tranquillità quei vigneti, quei filari, nonché colline coltivate, prati immensi e sentieri da percorrer a piedi, in bici o a cavallo. Il nome di questo luogo spesso è quasi impronunciabile ma come si dice sempre: “mai giudicare un libro dalla copertina”.

Se farete questo, potrete apprezzare le meraviglie di una location che vanta la “bandiera arancione” del Touring Club Italiano. Esso è stato inserito nell’elenco dei vari borghi più belli d’Italia, per non parlare del fatto che è stata etichettata come “città slow del buon vivere”, attirando spesso turisti per la storia e la cultura che la circonda.

Il borgo più bello della Toscana

Ecco qual è il borgo più bello della Toscana che molti ignorano. Attira molti turisti stranieri che prenotano con anni di distanza pur di essere sicuri di trovare un posto. Parliamo di Anghiari, nome forse poco ricordato anche se famoso perfino per le sue battaglie che vennero combattute tra le repubbliche di Firenze e Milano. Le cui gesta vennero dipinse anche da Leonardo Da Vinci, il quale gli dedicò un murales, purtroppo andato perduto.

Ad ogni modo, questo borgo vi lascerà piacevolmente sorpresi, potendo visitare molteplici luoghi, come il Castello di Galbino, la fortezza di Pianettole e così via. Tra un’escursione e l’altra, potrete anche gustare deliziosi manicaretti tipici del territorio in uno dei vari ristoranti del luogo.