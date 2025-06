Al nord della Toscana è presente un piccolo CASTELLO DI HOGWARTS | Ci porti figli e nipoti e si sentiranno come Harry Potter

Un luogo meraviglioso che in molti ignorano. Ci vai un giorno e ti accorgi di come la Toscana riesca sempre a stupire tutti.

Chi non ha mai sognato, almeno una volta, di ricevere la famosa lettera con il timbro rosso di Hogwarts? Ammettiamolo, il castello della scuola di magia più famosa del mondo ha rovinato per sempre la percezione delle scuole reali.

Muri di pietra gotica, torri che sfidano le nuvole e scale mobili che sembrano progettate da un architetto sotto l’effetto di una pozione confusa, Hogwarts è diventato l’emblema del “castello perfetto”. Ma no, non è reale. O almeno non proprio.

Il celebre castello che vediamo nei film della saga di Harry Potter è un collage di location vere, tra cui l’Università di Oxford, l’Abbazia di Lacock e l’Alnwick Castle, e tonnellate di effetti speciali. Ma l’atmosfera, quella sì, si può trovare anche più vicino a casa di quanto pensiamo.

I vari Castelli di Hogwarts italiani: sono meravigliosi

In Italia, terra già strapiena di castelli da fiaba, alcuni luoghi sembrano usciti direttamente da un libro di incantesimi. Ci sono castelli in Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta che, tra guglie gotiche e cortili misteriosi, sembrano gridare “Expelliarmus!” al visitatore distratto.

Il Castello di Sammezzano in Toscana, con i suoi interni arabeggianti, pare progettato da un mago con il gusto per il kitsch esotico. Il Castello di Rocchetta Mattei, invece, sembra un set costruito da un produttore cinematografico con un debole per i labirinti. E poi ci sono quelli che, anche senza bacchette, sanno stregare. Ecco, parliamo ora di lui.

Il Castello di Hogwarts al nord della Toscana: un tesoro alla portata di tutti

Il Castello di Tresana, in Lunigiana, è una perla poco conosciuta che alcuni, con affetto e forse una punta di nostalgia adolescenziale, chiamano il “piccolo castello di Hogwarts”. Perché? Perché ha quella giusta dose di mistero, pietra viva, torrette appuntite e nebbia che sale lenta al mattino.

Non ci sono studenti in mantello, ma passeggiandoci dentro, se ascolti bene, potresti giurare di sentire il tintinnio di una bacchetta o l’eco lontana di un “Wingardium Leviosa!”. A questo punto, vale la pena visitarlo che domina la vallata del fiume Osca. Dal 2010, il castello, è stato pian piano restaurato e adesso, accedendo dal sito ufficiale, si trovano tutte le info per visitarlo e per poter soggiornare.