La Toscana nasconde una PICCOLA ROMA ferma ai tempi del Medioevo | Vai qui e ti accorgi di essere nel 476 d.C.

Una piccola Roma nascosta in Toscana è una delle tappe imperdibili se vuoi rivivere la storia più lontana.

La Toscana è una delle mete più amate dai visitatori per i suoi splendidi paesaggi, per la sua ricchezza culturale e per i suoi borghi considerati tra i più d’Italia.

In questa meravigliosa terra, la natura il mare e le sue splendide colline, regalano a chiunque la visiti dei veri e propri spettacoli da cartolina.

Chiaramente in questa lista non possono mancare le meravigliose città d’arte come Firenze, culla del Rinascimento, Siena, Pisa, Lucca, ecc.

In ogni città ci sono dei capolavori famosi in tutto il mondo, basti pensare David di Michelangelo o le opere di Donatello. Allo stesso modo però, di altrettanta bellezza, ci sono dei luoghi nascosti in che meritano di essere esplorati.

La Toscana e i suoi splendidi gioielli da visitare

A rendere unica la Toscana, come abbiamo detto all’inizio, sono anche i suoi borghi autentici. Da San Gimignano, con le sue torri medievali, a Pienza, fino a Cortona, Volterra, Montepulciano e Anghiari, ogni borgo offre un’atmosfera unica dove il tempo sembra essersi fermato. Luoghi in cui, ogni angolo sembra voglia raccontare qualcosa.

In particolare, tra questi, spicca uno in cui si percepisce la tipica atmosfera Medievale. Infatti proprio al centro di Capannori, in provincia di Lucca, troviamo lo splendido borgo di Lammari. E’ qui che è possibile trovare numerose marginette, monumenti di devozione per i pellegrini che si recavano a Roma e tre edifici religiosi. Scopriamo nel prossimo paragrafo cosa non perdersi in questo bellissimo borgo.

Una piccola Roma in Toscana da non perdersi

Come riporta toscanissima.com, al centro del Paese di Lammari, colpisce subito la chiesa di Santa Maria e San Jacopo, le cui origini risalgono a partire del 904. I suoi arredi rendono il suo interno ancora più prezioso, esempio ne sono le pietre del Sarcofago del Pievano Lieto del XII secolo del Biduino, i due angeli del Civitali e le due statue di San Leonardo e San Jacopo in cotto dipinto. Vicino Lammari sorge anche la chiesa di San Cristoforo, antica chiesa risalente al IX secolo.

Da non perdere è la chiesa di Ponte alla Posta o della Madonna della Tosse, nelle vicinanze di San Colombano, tradizionalmente frequentata da malati di pertosse, che venivano invitati a bere un cucchiaio d’acqua del vicino rio Caprino. Prima della costruzione della chiesa, le mamme dei bambini guariti dalla tosse, lasciavano il cucchiaio usato vicino a un’immagine della Madonna posta sul ponte. Oggi, il bassorilievo in terracotta è conservato all’interno della chiesa.