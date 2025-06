In molti ignorano che nei pressi di Pisa vi è la CITTÀ DI SAN VALENTINO | Qui si innamorano proprio tutti, anche le pietre

Innamorarsi in Toscana? Ora è fattibile. Non serve andare solo a Firenze, qui trovi la città di San Valentino: occhi a cuoricino ovunque.

Se l’amore avesse un passaporto, sul timbro ci sarebbe scritto Italia. Tra scorci che sembrano usciti da un film romantico anni ‘50 e vicoli dove è impossibile non perdersi, il Bel Paese pullula di luoghi che sembrano progettati da Cupido in persona.

Cominciamo da Verona, la star del romanticismo internazionale, dove ogni anno centinaia di turisti si accalcano sotto il famoso balcone di Giulietta. Nonostante la storia sia inventata, i selfie sono realissimi.

Venezia non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di una città dove anche litigare in gondola suona meglio che fare pace in tangenziale. Roma? Lì l’amore è eterno, come i lavori sulla metro. Firenze, invece, è la meta perfetta per chi vuole dichiararsi circondato da arte rinascimentale e da un odore costante di lampredotto.

Le altre città italiane dove regna l’amore in ogni angolo

Ci sono anche i posti meno noti ma altrettanto romantici, come Positano, dove ogni stradina è una dichiarazione d’intenti, o Alberobello, dove le coppie si perdono tra i trulli promettendosi amore eterno e una dieta post-vacanza. Non dimentichiamoci di Portofino, Cortona, Ravello: ogni borgo è una cartolina con la scritta “Ti amo” in calce.

Ma ora, fate un passo fuori dal solito itinerario da copertina patinata, e venite con me in Toscana, provincia di Pisa. Ebbene sì, qui si nasconde quella che in molti chiamano la città di San Valentino. Scopriamo subito di quale si tratta.

Città di San Valentino nel cuore della Toscana

In provincia di Pisa, c’è Bientina. Sì, avete capito bene, Bientina. Un borgo raccolto, dove la vita scorre tra botteghe, piazze silenziose e storie che sanno di passato. Qui il patrono è San Valentino Martire, mica uno qualunque. Ecco perché viene affettuosamente chiamata la città di San Valentino.

Un po’ nascosta, un po’ timida, ma con un cuore che batte forte, Bientina è il posto dove l’amore non ha bisogno di scenografie. Basta una passeggiata mano nella mano tra i vicoli e una sagra paesana per capire che qui il romanticismo è sincero. E forse, proprio per questo, è il più autentico di tutti.