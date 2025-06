Adagiata su un colle si nasconde la PICCOLA AMALFI della Toscana | Atteso il tutto esaurito per l’estate

Una bellezza unica e rara si trova in Toscana, considerata la piccola Amalfi lascia tutti i visitatori affascinanti.

Uno dei gioielli del nostro Paese è senza dubbia la Costiera Amalfitana, un luogo meraviglioso dove natura, storia, arte si fondono perfettamente.

La sua bellezza è nota tutti tanto da essere una delle mete più amati dai turisti, con i suoi vicoli stretti che odorano di limone e le sue visuali di mare azzurro profondo.

Il mare infatti, circonda la città, e le case arrampicate sulla roccia riflettono la luce del sole. Insomma un vero è proprio angolo meraviglioso.

Eppure, non tutti sanno che una piccola Amalfi si trova anche nella bellissima Regione della Toscana. Si tratta di un posto che per la sua bellezza quest’estate si attende il tutto esaurito.

In Toscana, una piccola Amalfi da non perdersi

La Toscana è una meravigliosa terra dove non mancano i paesaggi da cartolina e spiagge da sogno sia per gli amanti della sabbia che degli scoli. E’ sempre in questa regione che ci sono dei borghi considerati tra i più belli d’Italia che regalano esperienza uniche ai visitatori. In particolare, uno di questi, è situato nel cuore della Val di Cornia, nella provincia di Livorno, lungo la Costa degli Etruschi e a pochi chilometri dal mare. Parliamo di un affascinante borgo medievale che offre un’atmosfera autentica e accogliente, l’ideale per chi cerca un’esperienza unica nella campagna toscana, con una combinazione di storia, natura e relax. Stiamo parlando della splendida Campiglia Marittima.

Con i suoi circa 13.000 abitanti, è arroccata su una collina, regalando panorami mozzafiato che spaziano fino al mare. E’ la destinazione perfetta per chi vuole scoprire le meraviglie del territorio circostante. Vediamo cosa visitare in questa splendida località.

Un territorio tutto da esplorare

A Campiglia Marittima ci sono attrazione tutte da scoprire. La Rocca e le mura castellane dominano il borgo e offrono una vista spettacolare sulla campagna circostante e sul mare. Il Teatro dei Concordi, costruito nell’Ottocento, è un altro simbolo del paese, così come l’antico Ospedaletto dei Santi Jacopo e Filipp. Grazie alla sua posizione strategica, Campiglia Marittima è perfetto per esplorare la costa, l’entroterra e i paesi vicini a Campiglia Marittima. In meno di 15 minuti d’auto si raggiunge il bellissimo Golfo di Baratti, con le sue spiagge sabbiose e i resti dell’antica città etrusca di Populonia.

Venturina Terme, con le sue sorgenti naturali e strutture accoglienti, è molto consigliata per chi desidera rigenerarsi con bagni termali. Le spiagge della vicina San Vincenzo sono facilmente accessibili, offrendo tratti di costa selvaggia per chi ama la natura e il mare cristallino. Inoltre, merita una visita Suvereto, un affascinante borgo medievale, e Castagneto Carducci, noto per il suo centro storico e per i suggestivi paesaggi collinari Dove Dormire a Campiglia Marittima.