Nel cuore della bella Pisa si eleva il BORGO DELLE SPINE | Giri l’angolo e te le ritrovi tra le mani, è tutto vero

Il Borgo delle spine è un posto davvero unico nel suo genere. Non puoi non visitare questa perla tutta italiana.

Si tratta di una vera e propria chicca. Scommettiamo che non hai mai sentito parlare di nulla del genere.

Non c’è rosa senza spina e non c’è gita senza Borgo delle spine. Scopri qual è la meta da non perdere per il tuo prossimo viaggio nel Bel Paese.

Nulla può essere equiparato a questo piccolo Comune italiano. Ecco dove si trova e perché viene chiamato così.

Resterai senza parole non appena conoscerai la tua storie e le sue origini.

Borgo delle spine, il Comune italiano unico nel suo genere

Come tutto il resto del mondo anche la nostra Italia ospita dei luoghi misteriosi e particolari le cui origini e la cui identità sono originali e diverse da tutti gli altri Comuni dello stivale. Uno di questi è il Borgo delle spine che ha dato anche i natali e a un famoso pittore e scultore, nato nel 1911. Si tratta di un borgo di poche anime, meno di 600, che rappresenta una vera e propria perla del nostro Bel Paese. A rendere il borgo delle spine un luogo affascinante è la sua storia. A partire dal 1.115 la cittadina è stata occupata dai pisani e poi è tornata a essere dominata dai lucchesi. Ha visto scontrarsi più volte le truppe fiorentine e il suo castello è stato distrutto.

Le origini di questo Comune italiano risalgono molto probabilmente al periodo etrusco perché il toponimo da cui ha un origine il nome è etrusco e deriva dall’antico latino. Il nome vuol dire “Zona piena di spine” ma non c’è nulla da temere. Scopri dove si trova il Borgo delle spine.

Il motivo bizzarro del nome e la storia del borgo

Il luogo di cui parliamo ha origini antiche. Le prime notizie che riguardano la storia di questo paesino sono precedenti all’anno mille e sono legate al Castello di Santa Maria a Monte e al vescovo di Lucca. Il Borgo delle spine infatti, sorge nel cuore dell’Italia, al centro del Bel Paese e più di preciso in provincia di Pisa.

Il naturalista Emanuele Repetti, chiamato a studiare la regione Toscana, come si legge su Wikipedia, di questo posto speciale ha scritto “può dirsi questa la parte più deliziosa delle Colline pisane”. Non a caso il borgo in questione è stato anche meta preferita delle famiglie nobili del XVII secolo, che qui amavano trascorrere le loro vacanze estive. Ancora oggi è possibile visitare la chiesa di San Michele e altre architetture sia religiose che civili di grande pregio. Stiamo parlando di Crespina. Questo Comune italiano, dal primo gennaio 2014, si è fuso con un altro Comune che prendeva il nome di Lorenzana e oggi viene chiamato Crispina Lorenzana.