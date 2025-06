A due passi da Livorno nasce il PAESE DELLE BAMBOLE | Le vedi ovunque, persino affacciate ai balconi delle case

Vicino Livorno si trova un luogo imperdibile, conosciuto anche come Paese delle bambole. Non puoi non visitarlo.

Siamo ancora una volta nella bellissima regione della Toscana dove qui tra paesaggi da cartolina, mare bellissimo e città d’arte, i turisti provenienti da ogni parte del mondo ne rimangono sempre affascinati.

Firenze, Siena e Pisa sono solo alcune delle straordinarie città che rappresentano la ricchezza culturale di questa terra.

Sempre in Toscana si possono anche ammirare borghi incantevoli, considerati più belli d’Italia dove il tempo sembra esseri fermato.

Esplorare la Toscana vuol dire immergersi in un viaggio tra arte, storia e natura, dove ogni angolo è in grado di raccontare qualcosa. Per questo vale la pena conoscere anche alcuni luoghi che seppur poco conosciuti offrono un’esperienza unica.

Toscana, terra dalle mille emozioni

Oggi ci soffermeremo sulla Valle di Cornia un paesaggio in Toscana che per millenni, ha custodito le bellezze naturalistiche dei suoi parchi e dei suoi paesaggi. E’sempre qui che si trova un meraviglioso borgo

di origine medievale, non distante da altre attrazioni della zona come la città etrusca di Populonia. Ci troviamo nella zona sud-est della provincia di Livorno, proprio nel cuore della Val di Cornia. Da queste prime alture si scorgono il Mar Tirreno, il Golfo di Follonica e l’isola d’Elba. Stiamo parlando di Suvereto.

Il territorio di Suvereto è ricco di sughere, olivi secolari e viti, e riflette i caratteri dell’economia locale, basata tradizionalmente sull’agricoltura, attività forestali e allevamento. Suvereto ha contribuito positivamente sul turismo, grazie al suo bel paesaggio circostante, dotato di una impronta esclusiva: il sughero. Il piccolo borgo storico di Suvereto è piacevole da visitare, e in poche centinaia di metri offre interessanti monumenti e attrazioni, compreso un bellissimo museo delle bambole.

Vicino Livorno, il paese delle bambole

Sono oltre cinquanta le bambole custodite all’interno del Museo Artistico della Bambola di Suvereto, il prezioso borgo della Val di Cornia. In un percorso sorprendente è possibile ripercorrere la straordinaria Collezione di Maria Micaelli che racconta l’evoluzione del costume, degli stili e dei materiali dalla porcellana al biscotto, dal cencio alla celluloide, insieme a pannolenci, stoffa e cartapesta, illustrando alcuni dei momenti della storia italiana più recente.

Si tratta di sorprendenti pezzi unici e capolavori d’arte e d’artigianato provengono dalle più importanti manifatture d’Italia: di particolare importanza, gli esemplari della Casa Lenci di Torino tra cui Violetta (1921), la bambola simbolo del museo, ispirata alla protagonista de La traviata, opera di Verdi.