Boom IKEA, bonus da 25€ senza concorso né punti: ti basta solo fare questo in negozio | Non c’entrano le polpette

È boom di acquisti all’IKEA, grazie a quel buono da 25€ ottenibile facendo una sola azione in negozio, senza concorsi né raccolte punti. Ecco di cosa stiamo parlando.

L’IKEA era l’incubo di Paolo Migone in una delle parodie più divertenti viste a Zelig, dove un marito sconsolato, girava per il percorso indicato della nota azienda multinazionale svedese, “costretto” dalla moglie a rinunciare quindi al “divano della domenica”.

Naturalmente c’è chi ama girare per i centri commerciali e chi no, ma quello che c’è da dire è che questo noto marchio attira a sé moltissime persone grazie ai suoi prodotti di genere vario per la casa, acquistabili a prezzi veramente accessibili.

Adesso poi che si è sparsa la voce di quel bonus da 25€, c’è stato un boom di acquisti all’IKEA, in quanto, ottenere questa agevolazione è molto semplice. Non dovrete partecipare né a concorsi né a raccolte punte, dovrete fare soltanto questa azione per ottenerlo.

Gli acquisti imperdibili di IKEA

Prima di proseguire, volevamo aprire una parentesi ad una sezione eco-sostenibile messa in atto da IKEA, per evitare sprechi, per tentare di diminuire l’inquinamento ambientale e per dare una seconda possibilità a oggetti ancora in ottime condizioni. Parliamo dei prodotti che potete trovare esposti nell’Angolo della Circolarità sia online che in negozio. Ci riferiamo a tutti quegli oggetti usati che il cliente non vuole più, magari per poterne acquistare di nuovi, ravvivando così l’arredamento.

Se non li volete più, non buttateli quindi ma riportateli indietro all’azienda svedese, ricevendo così una carta reso da utilizzare per i prossimi acquisti. Inoltre, sempre nella medesima sezione troverete anche i pezzi di ricambio che potranno servirvi per riparare gli articoli acquistati, infatti, come recitano sul loro sito: “I prodotti IKEA sono fatti per durare. Scopri come puoi prolungare la vita dei tuo prodotti preferiti”. Sul loro sito troverete tutte le informazioni inerenti a questa straordinaria iniziativa.

Come ottenere il buono da 25€

Voi lo sapete che grazie a IKEA potrete ottenere un buono da 25€, facendo una sola azione in negozio, senza dover né partecipare a raccolte punti né concorsi? Per questo è boom di acquisti nella nota azienda svedese, dove i clienti, tra una deliziosa polpetta e l’altra, riempiono i carrelli a prezzi veramente vantaggiosi.

Vi abbiamo accennato all’Angolo della Circolarità nel paragrafo precedente, in quanto avrete tempo ancora fino al 10 giugno per beneficiare di questa iniziativa ecologica. In pratica, acquistando in questo settore, nei punti vendita fisici o direttamente online, almeno 25€ di spesa, otterrete un bonus di €25 da spendere entro il 30 giugno, soltanto nei punti vendita IKEA, su una spesa minima di €100. Sono esclusi da questa promozione gli acquisti effettuati nella Bottega Svedese, nel Ristorante e Bar, nei Sapori Svedesi e IKEA Food e per tutti gli ordini con servizi di consegna. A ogni modo sul sito troverete tutti i dettagli e se avete degli acquisti importanti da fare nei prossimi giorni, vi conviene approfittare di questa proposta adesso, non credete?